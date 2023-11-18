Giriş Tarihi: 18.11.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 09:50

Uzman ve başöğretmenlik çıkmış sınav soruları PDF! | Uzman öğretmenlik yazılı sınavı çıkmış sorular yıllara göre burada!

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde online (çevrim içi) sınav uygulaması olarak yapılacak. 100 puan üzerinden 70 puan alanların başarılı sayılacağı sınavın sonuçları ise 24 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak. Bu noktada uzman ve başöğretmenlik çıkmış sınav soruları araştırmaları hız kazandı. Bu hafta sonu gerçekleştirilevek sınava katılım gösterecek öğretmenler çıkmış sınav soru ve cevapları merak ediyor. İşte, uzman öğretmenlik sınavı çıkmış sorular ve cevap anahtarları burada!