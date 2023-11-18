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Haberler Fotohaber Uzman ve başöğretmenlik çıkmış sınav soruları PDF! | Uzman öğretmenlik yazılı sınavı çıkmış sorular yıllara göre burada!
Giriş Tarihi: 18.11.2023 09:44 Güncelleme Tarihi: 18.11.2023 09:50

Uzman ve başöğretmenlik çıkmış sınav soruları PDF! | Uzman öğretmenlik yazılı sınavı çıkmış sorular yıllara göre burada!

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde online (çevrim içi) sınav uygulaması olarak yapılacak. 100 puan üzerinden 70 puan alanların başarılı sayılacağı sınavın sonuçları ise 24 Kasım 2024 tarihinde açıklanacak. Bu noktada uzman ve başöğretmenlik çıkmış sınav soruları araştırmaları hız kazandı. Bu hafta sonu gerçekleştirilevek sınava katılım gösterecek öğretmenler çıkmış sınav soru ve cevapları merak ediyor. İşte, uzman öğretmenlik sınavı çıkmış sorular ve cevap anahtarları burada!

Uzman ve başöğretmenlik çıkmış sınav soruları PDF! | Uzman öğretmenlik yazılı sınavı çıkmış sorular yıllara göre burada!

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı (ÖKBYS) çıkmış sorular ve cevap anahtarları gündemdeki yerini aldı. Meslekteki 10. Yılını tamamlamış 19 Kasım Pazar günü ülke genelinde düzenlenecek sınava katılım sağlayacak olan adaylar geçmiş yıllarda çıkmış uzman öğretmen sınav sorularını araştırıyor. Uzman öğretmenlik sınavı çıkmış sorular ve cevap anahtarları uzman ve başöğretmen adayları tarafından çözülüyor. İşte, uzman, başöğretmen sınavı çıkmış sorular ve cevap anahtarı PDF…

Uzman ve başöğretmenlik çıkmış sınav soruları PDF! | Uzman öğretmenlik yazılı sınavı çıkmış sorular yıllara göre burada!

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK SINAV TAKVİMİ YAYIMLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Kariyer Basamakları kılvuzu yayımlanmıştı. Kılavuza göre uzman ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım Pazar günü uygulanacak. 81 ilde aynı anda uygulanacak sınav saat 10.00 - 13.00 saatleri arasında uygulanacak ve 100 soru sorulacak.

2023 ÖKBYS Uygulama Kılavuzu'nda yer alan bilgilere göre sınav online (çevrim içi) olarak yapılacak.

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Uzman ve başöğretmenlik çıkmış sınav soruları PDF! | Uzman öğretmenlik yazılı sınavı çıkmış sorular yıllara göre burada!

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI KONU VE SORU DAĞILIMI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 15 soru

Ölçme ve Değerlendirme: 12 soru

Özel Eğitim ve Rehberlik: 15 soru

Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 10 soru

Eğitimde Kapsayıcılık: 12 soru

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 10 soru

Sosyal Etkileşim ve İletişim: 10 soru

Dijital Yetkinlik: 8 soru

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 8 soru

Uzman ve başöğretmenlik çıkmış sınav soruları PDF! | Uzman öğretmenlik yazılı sınavı çıkmış sorular yıllara göre burada!

BAŞÖĞRETMENLİK SINAVI KONU VE SORU DAĞILIMI

Öğrenme ve Öğretme Süreçleri: 12 soru

Ölçme ve Değerlendirme: 8 soru

Özel Eğitim ve Rehberlik: 12 soru

Eğitim Araştırmaları ve AR-GE Çalışmaları: 7 soru

Eğitimde Kapsayıcılık: 8 soru

Çevre Eğitimi ve İklim Değişikliği: 7 soru

Sosyal Etkileşim ve İletişim: 7 soru

Dijital Yetkinlik: 6 soru

Güvenli Okul ve Okul Güvenliği: 6 soru

Okul Geliştirme ve Liderlik: 15 soru

Sosyal Duygusal Öğrenme Becerilerinin Geliştirilmesi: 6 soru

Bilişsel Düşünme Becerileri: 6 soru

Uzman ve başöğretmenlik çıkmış sınav soruları PDF! | Uzman öğretmenlik yazılı sınavı çıkmış sorular yıllara göre burada!

2022 UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAVI ÇIKMIŞ SORULAR İÇİN TIKLAYIN

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