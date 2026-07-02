Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Vaiz, Müezzin, İmam Maaşları 2026 | Temmuz zammı ile vaiz, müezzin ve imam maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2026 23:19

Vaiz, Müezzin, İmam Maaşları 2026 | Temmuz zammı ile vaiz, müezzin ve imam maaşı ne kadar olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan vaiz, imam ve müezzin maaşına yapılacak zam oranlarını netleştirecek olan Haziran ayı enflasyon verisi için geri sayım başladı. Böylece 2026 Temmuz ayı vaiz, müezzin ve imam maaşları ne kadar olacak? sorusu ön plana çıktı. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar ile Türkiye'deki memur zammı oranları netleşecek.

  • ABONE OL
Vaiz, Müezzin, İmam Maaşları 2026 | Temmuz zammı ile vaiz, müezzin ve imam maaşı ne kadar olacak?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı rakamlar ile memur zammı hesaplamaları şekillenecek. 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte vaiz, imam ve müezzin maaş katsayılarının ne yönde değişeceği belli olacak. 2026 Temmuz ayı vaiz, imam ve müezzin maaş hesabı son durumuna dair gelişmeler ön plana çıktı.

Vaiz, Müezzin, İmam Maaşları 2026 | Temmuz zammı ile vaiz, müezzin ve imam maaşı ne kadar olacak?

2026 TEMMUZ AYI MEMUR ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2026 yılı Haziran ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Temmuz 2026 Cuma günü saat 10:00'da kurumun kurumsal internet sitesi üzerinden eş zamanlı olarak kamuoyuna duyurulacak.
Böylece Temmuz ayı memur maaş zammı hesaplamaları netleşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vaiz, Müezzin, İmam Maaşları 2026 | Temmuz zammı ile vaiz, müezzin ve imam maaşı ne kadar olacak?

5 AYLIK ZAM ORANI CEPTE

TÜİK taarfından açıklanan verilere göre 5 aylık enflasyon yüzde 16.60'a çıktı. Böylelikle memur ve memur emeklileri yüzde 5.05'lik enflasyon farkı ile toplamda yüzde 12.41'lik zammı cebe koydu.

Vaiz, Müezzin, İmam Maaşları 2026 | Temmuz zammı ile vaiz, müezzin ve imam maaşı ne kadar olacak?

VAİZ, MÜEZZİN ve İMAM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

VAİZ 1/4
Mevcut maaş: 76.653 TL
%13,57: 87.055 TL
%13,93: 87.331 TL
%15,68: 88.672 TL
%20,49: 92.360 TL

Vaiz, Müezzin, İmam Maaşları 2026 | Temmuz zammı ile vaiz, müezzin ve imam maaşı ne kadar olacak?

İmam-hatip
Mevcut maaş: 41.321
%13,57: 46.928,26
%13,93: 47.077,02

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
SON DAKİKA