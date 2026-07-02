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Vaiz, Müezzin, İmam Maaşları 2026 | Temmuz zammı ile vaiz, müezzin ve imam maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 02.07.2026 23:19
Vaiz, Müezzin, İmam Maaşları 2026 | Temmuz zammı ile vaiz, müezzin ve imam maaşı ne kadar olacak?
Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan vaiz, imam ve müezzin maaşına yapılacak zam oranlarını netleştirecek olan Haziran ayı enflasyon verisi için geri sayım başladı. Böylece 2026 Temmuz ayı vaiz, müezzin ve imam maaşları ne kadar olacak? sorusu ön plana çıktı. TÜİK tarafından açıklanacak rakamlar ile Türkiye'deki memur zammı oranları netleşecek.