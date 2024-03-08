Giriş Tarihi: 08.03.2024 21:52
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024
22:11
Van iftar vakti 2024: 11 Mart Van İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutacak vatandaşlar ikamet ettikleri şehirlerdeki sahur ve iftar vakitlerini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri tarafından 2024 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı ve tüm illerin iftar ve sahur saatleri belli oldu. Müslüman alemi, mübarek 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşıyor. İlk oruç 11 Mart Pazartesi günü açılacak. Bu noktada Van sahur vakti saat kaçta, ne zaman sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Van İmsakiye ile iftar ve sahur vakitleri.