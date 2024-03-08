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Haberler Fotohaber Van iftar vakti 2024: 11 Mart Van İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?
Giriş Tarihi: 08.03.2024 21:52 Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 22:11

Van iftar vakti 2024: 11 Mart Van İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Ramazan ayının gelmesi ile birlikte oruç tutacak vatandaşlar ikamet ettikleri şehirlerdeki sahur ve iftar vakitlerini öğrenmek istiyor. Diyanet İşleri tarafından 2024 Ramazan İmsakiyesi yayınlandı ve tüm illerin iftar ve sahur saatleri belli oldu. Müslüman alemi, mübarek 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşıyor. İlk oruç 11 Mart Pazartesi günü açılacak. Bu noktada Van sahur vakti saat kaçta, ne zaman sorusu yanıt aramaya başladı. İşte, 2024 Van İmsakiye ile iftar ve sahur vakitleri.

Van iftar vakti 2024: 11 Mart Van İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

Müslüman alemi, mübarek 3 ayların sonuncusu olan Ramazan ayına erişmenin mutluluğunu yaşıyor. Oruç ibadeti imsak vaktinden iftar saatine kadarki sürede yerine getiriliyor. Bu yıl islam alemi için ilk oruç 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Diyanet'in yayımladığı 2024 Ramazan İmsakiye ile Van iftar saati ve imsak, sahur vakti belli oldu. Peki; Van sahur vakti saat kaçta, ne zaman? İşte, Van İmsakiye 2024 ile iftar saati.

Van iftar vakti 2024: 11 Mart Van İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

VAN SAHUR VE İFTAR VAKTİ SAAT KAÇTA?

Ramazan ayının 1. günü (11 Mart Pazartesi)

Van İftar Vakti: 18:16

Van Sahur (İmsak) Vakti: 04:56

Van Teravih Namazı Vakti: 19:32
Ramazan ayının 2. günü (12 Mart Salı)

Van İftar Vakti: 18:17

Van Sahur (İmsak) Vakti: 04:54

Van Teravih Namazı Vakti: 19:33

Ramazan ayının 3. günü (13 Mart Çarşamba)

Van İftar Vakti: 18:18

Van Sahur (İmsak) Vakti: 04:52

Van Teravih Namazı Vakti: 19:34

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Van iftar vakti 2024: 11 Mart Van İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Arefe Günü: 9 Nisan Salı

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 10 Nisan Çarşamba

Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 11 Nisan Perşembe
Ramazan Bayramı'nın 1. Günü: 12 Nisan Cuma


KADİR GECESİ NE ZAMAN?


Ramazan ayının 27. Gecesi 5 Nisan Cuma gününe denk geliyor. Kadir Gecesi, bu tarihte idrak edilecek.

Van iftar vakti 2024: 11 Mart Van İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

VAN HATİMLE TERAVİH NAMAZI KILDIRAN CAMİLER

Erciş HAFIZ TALHA C.

Gevaş KUBA C.

Özalp YÜNKUŞAK MH.C.

Özalp A.SAĞMALI MH.YENİ C

Tuşba HZ.EBUZER C.

Erciş BAHÇELİEVLER MH.C.

İpekyolu FAKİRULLAH C.

Erciş AKABE C.

Edremit AHMED-İ CÜZEYRİ C.

Özalp BÜYÜK C.

İpekyolu HÜSREVPAŞA C.

İpekyolu YK.NORŞİN C.

İpekyolu YK.NORŞİN C.

Edremit TEDAŞ C.

Van iftar vakti 2024: 11 Mart Van İmsakiye ile iftar saati ve imsak, sahur vakti saat kaçta?

RAMAZAN AYINDA EN ÇOK MERAK EDİLEN SORULAR VE CEVAPLARI

Oruca Nasıl Niyet Edilir:

Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nâfile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine (10 dk.) kadarki süredir ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî', 2/85). Bu oruçlar için "yarınki orucu tutmaya" şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve "yarınki Ramazan orucuna" şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazan'ın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, 1/126-127).

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