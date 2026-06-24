Var Mısın Yok Musun Yasemin ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Son Bölümde Yaşananlar

YASEMİN'İN BÜYÜK HAYALİ

Yarışmaya katılan her yarışmacının arkasında bir hayat hikayesi barındıran programda Yasemin Taze, samimiyetiyle stüdyodaki diğer yarışmacı arkadaşlarından da büyük destek gördü. Tek bir hedefi olduğunu vurgulayan Yasemin, kazanacağı ödülün her bir kuruşunu annesinin hayalini kurduğu eve kavuşması için harcayacağını ifade etti. Bu anlamlı amaç doğrultusunda kutuları tek tek açtıran yarışmacı, Hamdi Bey'in moral bozan düşük tekliflerine karşı direnerek büyük ödülleri son turlara taşmayı başardı.