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Giriş Tarihi: 24.06.2026 23:32

Var Mısın Yok Musun Yasemin ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Son Bölümde Yaşananlar

Ekranların efsane yarışma programı Var Mısın Yok Musun, 24 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümüyle izleyicileri televizyon başına kilitledi. Yarışmacı Yasemin yarışmada heyecan dolu bir kutu açma mücadelesine imza attı. Programın hemen ardından arama motorlarında "Var Mısın Yok Musun Yasemin ne kadar kazandı, kutusundan kaç TL çıktı?" soruları ön plana çıktı. İşte detaylar...

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Var Mısın Yok Musun Yasemin ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Son Bölümde Yaşananlar

Esra Erol'un muhteşem sunuculuğu ile ATV ekranlarında yayınlanan efsane yarışma Var Mısın Yok Musun, nefes kesen bir finale sahne oldu. Stüdyodaki heyecan dalgasını ekran başındaki milyonlara ulaştırmayı başaran programda, yarışmacı Yasemin'in riskli kararları dikkat çekti. Var Mısın Yok Musun Yasemin'in kazandığı net para ödülüyle ilgili tüm gelişmeler merakla araştırılıyor.

Var Mısın Yok Musun Yasemin ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Son Bölümde Yaşananlar

VAR MISIN YOK MUSUN YASEMİN NE KADAR KAZANDI?

Büyük ödülün 5 milyon TL olduğu yarışmada stratejisini son ana kadar korumaya çalışan Yasemin Taze, inişli çıkışlı bir grafik çizdi. Yarışmacının kazandığı net ödül miktarı, henüz netleşmedi.

Var Mısın Yok Musun Yasemin'in kazandığı para ödülü resmi olarak açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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Var Mısın Yok Musun Yasemin ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Son Bölümde Yaşananlar

YASEMİN'İN BÜYÜK HAYALİ

Yarışmaya katılan her yarışmacının arkasında bir hayat hikayesi barındıran programda Yasemin Taze, samimiyetiyle stüdyodaki diğer yarışmacı arkadaşlarından da büyük destek gördü. Tek bir hedefi olduğunu vurgulayan Yasemin, kazanacağı ödülün her bir kuruşunu annesinin hayalini kurduğu eve kavuşması için harcayacağını ifade etti. Bu anlamlı amaç doğrultusunda kutuları tek tek açtıran yarışmacı, Hamdi Bey'in moral bozan düşük tekliflerine karşı direnerek büyük ödülleri son turlara taşmayı başardı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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