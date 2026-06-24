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Var Mısın Yok Musun Yasemin ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Son Bölümde Yaşananlar
Giriş Tarihi: 24.06.2026 23:32
Var Mısın Yok Musun Yasemin ne kadar kazandı? Var Mısın Yok Musun Son Bölümde Yaşananlar
Ekranların efsane yarışma programı Var Mısın Yok Musun, 24 Haziran Çarşamba akşamı yayınlanan son bölümüyle izleyicileri televizyon başına kilitledi. Yarışmacı Yasemin yarışmada heyecan dolu bir kutu açma mücadelesine imza attı. Programın hemen ardından arama motorlarında "Var Mısın Yok Musun Yasemin ne kadar kazandı, kutusundan kaç TL çıktı?" soruları ön plana çıktı. İşte detaylar...