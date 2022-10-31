Vatan Sevgisi İle İlgili Şiirler - Uzun, Kısa, En Güzel Yurt Sevdası ve Vatan Sevgisi Şiirleri

Ağlatan Vatan Sevdası Şiirleri
Bazı şiirler, diğer şiirlerden daha etkileyici olabiliyor. Bu şiirler, genellikle kişide ağlama isteği uyandırıyor. Aşağıda ağlatan vatan sevdası şiirlerine ulaşabilirsiniz:
Ben Bu Vatan İçin Şehit Oldum Ana
Ben bu vatan için şehit oldum ana
Basma ne olur yüreğine mezar taşlarını
Ağlayıp ta güldürme düşmanlarımı
Yolma sakın o ak düşmüş saçlarını
Ben bu vatan için şehit oldum ana
Yurdumda gezdirmesinler diye kirli ellerini
Kirletmesinler benim vatanımı
Gerçekleştirmesinler düşmanlarım emellerini
Ben bu vatan için şehit oldum ana
Bizim için şehit olanlar gibi, Sakarya da
Benim gibi, canı pahasına direnenler
Destan yazmadı mı Çanakkale de, Kütahya da
Ben bu vatan için şehit oldum ana
Almadı düşmanımın bin kurşunu bedenimden canımı
Yurduma ihanet edenin değerse bir kurşunu
Akıtıverir o zaman bu yaramdan kanımı
Ben bu vatan için şehit oldum ana
Şu yurdumun her karış toprağında
Tomurcuk tomurcuk sevgi gülleri açsın diye
Kelebekler uçsun konsun diye her bir yaprağında