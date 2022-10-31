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Haberler Fotohaber Vatan Sevgisi İle İlgili Şiirler - Uzun, Kısa, En Güzel Yurt Sevdası ve Vatan Sevgisi Şiirleri
Giriş Tarihi: 31.10.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 11:15

Vatan Sevgisi İle İlgili Şiirler - Uzun, Kısa, En Güzel Yurt Sevdası ve Vatan Sevgisi Şiirleri

Vatan sevgisi ile ilgili şiirler, özellikle milli bayramlarda en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatan uğruna yazılmış uzun, kısa pek çok şiir günümüzde bulunuyor. Geçmişten bugüne pek çok tanıma sahip olmuş olan şiirler, her çağdan her kesime hitap ediyor. Bu yazımızda sizin için en güzel yurt sevdası ve vatan sevgisi şiirleri hakkında derleme hazırladık. Birbirinden güzel vatan sevgisiyle ilgili şiirler, yazımızın devamınla sizinle.

Vatan Sevgisi İle İlgili Şiirler - Uzun, Kısa, En Güzel Yurt Sevdası ve Vatan Sevgisi Şiirleri

Duygu ve düşüncelerin bir düzene bağlı olarak, etkileyici dil ile mısralara aktarılmasına şiir deniliyor. Edebiyat türleri arasında en eski olan şiirler hem yazanı hem de okuyanı oldukça duygulandırıyor. En etkileyici şiir türleri arasında vatan sevgisi ile ilgili şiirler yer alıyor. Günümüzde uzun ya da kısa pek çok vatan sevgisi şiirleri bulunuyor. Eğer siz de en güzel yurt sevdası şiirleri nelerdir diye merak ediyorsanız, yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Vatan Sevgisi İle İlgili Şiirler - Uzun, Kısa, En Güzel Yurt Sevdası ve Vatan Sevgisi Şiirleri

Vatan Sevgisi ile İlgili Şiirler

En güzel vatan şiirleri, içerisinde yiğitlik ve duygusallık barındıranlar olarak biliniyor. Yurt sevgisi ile ilgili şiirler genellikle bütün gereksinimleri tamamlamış oluyor. Vatan sevgisi ile ilgili şiirleri aşağıda bulabilirsiniz:

Bu Vatan Kimin?
Bu vatan toprağın kara bağrında
Sıradağlar gibi duranlarındır,
Bir tarih boyunca onun uğrunda
Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,
Şahlanıp köpüren ırmaklarından,
Hudutlarda gaza bayraklarından
Alnına ışıklar vuranlarındır.

Ardına bakmadan yollara düşen,
Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,
Huduttan hududa yol bulup koşan,
Cepheden cepheyi soranlarındır.

İleri atılıp sellercesine
Göğsünden vurulup tam ercesine,
Bir gül bahçesine girercesine
Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,
Nehirler gazidir, dağlar kahraman,
Her taşı yakut olan bu vatan
Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil,
Bu sevgi bir kuru ifade değil,
Sencileyin hasmı rüyada değil,
Topun namlusundan görenlerindir.

Orhan Şaik Gökyay

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Vatan Sevgisi İle İlgili Şiirler - Uzun, Kısa, En Güzel Yurt Sevdası ve Vatan Sevgisi Şiirleri

Bayrağımızdaki Ay

Bir devir geçmiş,
Bulutlar gibi devrilerek üzerinden ihtiyar Dünyanın
Osmanlı tahtına Yavuzların, Fatihlerin
Kanunî Süleyman'ın oturduğu bir devir geçmiş…

Betonsuz ve çeliksiz yapılara
Asırlık gücün verildiği,
Viyana kapılarına Türklerin
Otağ kurduğu bir devir geçmiş…

Adaletin gece – gündüz gibi bilindiği
Ser verilip sırrın verilmediği
Gerçeklerin ve inanışların
Su yüzünde durduğu bir devir geçmiş…

Muhacir kuşların,
Kışlayıp yazladıklarınca uzun,
Güneşin doğup battığınca geniş ülkeler boyu
Köstlerin vurulduğu bir devir geçmiş…

Şimşek nallarındaymış atların
Yeni zaferlere açılırmış her yarın
Öyle sıska, öyle korkak değil;
Anaların arslanlar doğurduğu bir devir geçmiş…

Kafkaslarda Kazakların at oynattığı
Akdeniz'de Barbarosların, Piri Reislerin
Birkaç kalyonla kol gezip,
Donanmalar vurduğu bir devir geçmiş…

Vatan Sevgisi İle İlgili Şiirler - Uzun, Kısa, En Güzel Yurt Sevdası ve Vatan Sevgisi Şiirleri

Vatan Sevgisi ile Kısa Şiirler

İstenilen duyguyu kişiye vermek için şiirlerin uzun olmasına elbette gerek yok. Bazen kısa bir şiir de anlatılmak isteneni net bir şekilde ifade ediyor. Vatan sevgisi ile ilgili kısa şiirlere aşağıda ulaşabilirsiniz:

Vatan Sevgisi

Her mücadele Türk'ü güçlendirir,

Her destan Türk'ü söyler,

Anadolu'da savaş böyle biter,

Vatan sevgisi bitmez gönülde.

Ezanlar okunurken bu vatanda,

Kimler bu vatana göz dikmedi,

Düşman dersen Türk'e gücü yetmedi,

Vatan sevgisi bitmez gönülde.

Beşer onar geldiler vatana,

Saldırdılar dört bir yandan etrafa,

Yine de Türk vazgeçmedi ama;

Vatan sevgisi bitmez gönülde.

Vatan ve Sen

Bir elinde vicdan, bir elinde cüzdan,
Savaşıp kendini bulacaksın.
Bir elinde silah, bir elinde Bayrak,
Gerektiğinde VATAN için öleceksin.
Sevdanda Ayla-Yıldız olmasa,
Kendinden utanacaksın.
VATAN için varsın sen,
Bunu asla unutmayasın.

-Yılmaz Çelik

Vatan Sevgisi İle İlgili Şiirler - Uzun, Kısa, En Güzel Yurt Sevdası ve Vatan Sevgisi Şiirleri

Ağlatan Vatan Sevdası Şiirleri

Bazı şiirler, diğer şiirlerden daha etkileyici olabiliyor. Bu şiirler, genellikle kişide ağlama isteği uyandırıyor. Aşağıda ağlatan vatan sevdası şiirlerine ulaşabilirsiniz:

Ben Bu Vatan İçin Şehit Oldum Ana

Ben bu vatan için şehit oldum ana

Basma ne olur yüreğine mezar taşlarını

Ağlayıp ta güldürme düşmanlarımı

Yolma sakın o ak düşmüş saçlarını

Ben bu vatan için şehit oldum ana

Yurdumda gezdirmesinler diye kirli ellerini

Kirletmesinler benim vatanımı

Gerçekleştirmesinler düşmanlarım emellerini

Ben bu vatan için şehit oldum ana

Bizim için şehit olanlar gibi, Sakarya da

Benim gibi, canı pahasına direnenler

Destan yazmadı mı Çanakkale de, Kütahya da

Ben bu vatan için şehit oldum ana

Almadı düşmanımın bin kurşunu bedenimden canımı

Yurduma ihanet edenin değerse bir kurşunu

Akıtıverir o zaman bu yaramdan kanımı

Ben bu vatan için şehit oldum ana

Şu yurdumun her karış toprağında

Tomurcuk tomurcuk sevgi gülleri açsın diye

Kelebekler uçsun konsun diye her bir yaprağında

SON DAKİKA