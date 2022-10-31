Vatan Sevgisi İle İlgili Şiirler - Uzun, Kısa, En Güzel Yurt Sevdası ve Vatan Sevgisi Şiirleri

Vatan Sevgisi ile İlgili Şiirler

En güzel vatan şiirleri, içerisinde yiğitlik ve duygusallık barındıranlar olarak biliniyor. Yurt sevgisi ile ilgili şiirler genellikle bütün gereksinimleri tamamlamış oluyor. Vatan sevgisi ile ilgili şiirleri aşağıda bulabilirsiniz:

Bu Vatan Kimin?

Bu vatan toprağın kara bağrında

Sıradağlar gibi duranlarındır,

Bir tarih boyunca onun uğrunda

Kendini tarihe verenlerindir.

Tutuşup kül olan ocaklarından,

Şahlanıp köpüren ırmaklarından,

Hudutlarda gaza bayraklarından

Alnına ışıklar vuranlarındır.

Ardına bakmadan yollara düşen,

Şimşek gibi çakan, sel gibi coşan,

Huduttan hududa yol bulup koşan,

Cepheden cepheyi soranlarındır.

İleri atılıp sellercesine

Göğsünden vurulup tam ercesine,

Bir gül bahçesine girercesine

Şu kara toprağa girenlerindir.

Tarihin dilinden düşmez bu destan,

Nehirler gazidir, dağlar kahraman,

Her taşı yakut olan bu vatan

Can verme sırrına erenlerindir.

Gökyay'ım ne yazsan ziyade değil,

Bu sevgi bir kuru ifade değil,

Sencileyin hasmı rüyada değil,

Topun namlusundan görenlerindir.

Orhan Şaik Gökyay