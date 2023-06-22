Giriş Tarihi: 22.06.2023 00:32 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 00:32

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU EKRANI ERİŞİME AÇILDI MI? 2023 Vatandaşlık maaşı ne kadar, başvuru şartları neler, kimlere verilecek?

Vatandaşlık maaşı 2023 son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Yeni sosyal yardım ödemesi ile ilgili açıklama Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan gelmişti. Temmuz ayına kısa süre kala Aile Destek Programı'nın yerine gelecek olan sosyal destek yardımı başvuru tarihleri, şartları ve tutarı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar, "Vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek?" sorularına yanıt arıyor. Söz konusu maaş ödemesi için vatandaşın gelir düzeyi baz alınacak. Peki, Vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimlere ne kadar verilecek? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar…