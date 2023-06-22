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Haberler Fotohaber VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU EKRANI ERİŞİME AÇILDI MI? 2023 Vatandaşlık maaşı ne kadar, başvuru şartları neler, kimlere verilecek?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 00:32 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 00:32

VATANDAŞLIK MAAŞI BAŞVURU EKRANI ERİŞİME AÇILDI MI? 2023 Vatandaşlık maaşı ne kadar, başvuru şartları neler, kimlere verilecek?

Vatandaşlık maaşı 2023 son dakika gelişmeleri ile gündemdeki yerini koruyor. Yeni sosyal yardım ödemesi ile ilgili açıklama Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan gelmişti. Temmuz ayına kısa süre kala Aile Destek Programı'nın yerine gelecek olan sosyal destek yardımı başvuru tarihleri, şartları ve tutarı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar, "Vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, kimlere verilecek?" sorularına yanıt arıyor. Söz konusu maaş ödemesi için vatandaşın gelir düzeyi baz alınacak. Peki, Vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler, kimlere ne kadar verilecek? İşte konu hakkında merak edilen tüm detaylar…

Vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Gözler Bakan Göktaş’ta! 2023 Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek?

Vatandaşlık maaşı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler soruları yanıt aramaya devam ediyor. Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz aylarda ihtiyaç sahibi ailelere yönelik vatandaşlık maaşı uygulaması hayata geçirileceğini açıklamıştı. Sosyal yardımlar arasında yerini alacak maaş ödemesinden aynı aileden birkaç kişi faydalanabilecek. Başvuru sürecinde ise gelir düzeyi önem arz edecek. Söz konusu sosyal yardım ödemesinin, Aile Destek Programı'nın daha kapsamlı hali olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, Vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, ne kadar, kaç TL verilecek? İşte, 2023 Vatandaşlık maaşı son dakika gelişmeleri ile uygulama hakkında ayrıntılı bilgiler…

Vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Gözler Bakan Göktaş’ta! 2023 Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek?

VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLİYOR!

Eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, geçtiğimiz aylarda A Haber'de katıldığı bir programda sosyal yardımlara ilişkin soruları yanıtlamıştı.

Eski Bakan Derya Yanık, yaptığı açıklamada vatandaşlık maaşı uygulaması, evlilik kredisi ve ev kadınlarına emeklilik desteği hakkında detaylı bilgiler vermişti.

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Vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Gözler Bakan Göktaş’ta! 2023 Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek?

VATANDAŞLIK MAAŞI NEDİR, KİMLER ALACAK, BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Eski Bakan Yanık'ın açıklamasında en dikkat çeken yardım ise vatandaşlık maaşı olmuştu. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilecek olan sosyal yardım ödemesi ile ilgili detaylar sorgulanmaya başlandı.

Vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Gözler Bakan Göktaş’ta! 2023 Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek?

Eski Bakan Yanık, konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer vermişti.

''Sayın Cumhurbaşkanımız Aile Destek Programı'nı onaylarken bize talimat buyurduğunda çalışmamızda şunu gördük. Bir gelir grubu var ki henüz yoksulluk sınırına düşmemiş ancak o riski taşıyor. Biz o riski bertaraf edebilmek için koruyucu ve önleyici yardımlarla destekleyeceğiz.

Vatandaşlık maaşı başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? Gözler Bakan Göktaş’ta! 2023 Vatandaşlık maaşı ne kadar, kaç TL, kimlere verilecek?

Bununla hem ortalama gelir seviyesini korumasını, sosyal refahtan üzerine düşen payı almasını sağlayacağız. Yoksulluk sınırının altına düştüğünde daha çok destekleyeceğiz.

Kamu anlamında maliyetin daha da yükseleceği bir grubu yoksulluk sınırına düşürmemiş olacağız. Bizim sosyal yardımlarımız son derece esnek. İhtiyaca göre değişmektedirler.

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