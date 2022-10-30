Vefa İle İlgili Sözler - Vefasızlara Söylenecek Ağır, Sitem Dolu Vicdan, Sadakat ve Vefa Sözleri

Boş ver anlamıyorsa dilini, vefasızsa yüreğini yorma.

Vefalı insanı ağırlamasını biliriz, vefasız olanı uğurlamasını da.

Sen benim gibisini zor bulursun ancak ben seni gibi vefasızdan çok bulurum.

Ben o aşamayı geçtim artık vefasızlık dokunmuyor yüreğime artık eskisi kadar.

Vefa insanın alnında değil kalbindedir. Kalbinde vefa bulunmayanın alnında ak bulunmaz.

Bu kadar değerli zamanımı vefa bilmeyene harcayamam, değer bilmeyen vefayı görmeyene selam bile vermem.