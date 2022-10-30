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Haberler Fotohaber Vefa İle İlgili Sözler - Vefasızlara Söylenecek Ağır, Sitem Dolu Vicdan, Sadakat ve Vefa Sözleri
Giriş Tarihi: 30.10.2022 11:35 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 11:35

Vefa İle İlgili Sözler - Vefasızlara Söylenecek Ağır, Sitem Dolu Vicdan, Sadakat ve Vefa Sözleri

Vefa ile ilgili sözler, özellikle yapılan iyiliklerin karşılığını vefasızlıkla almanın ardından önem kazanıyor. Böylesi durumlar içerisinde vefasız insanlara söylenecek sözler ve mesajlardan faydalanabilirsiniz. Bu sözleri ister direkt olarak kişilere söyleyebilir, isterseniz de sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz. Bu yazımızda sizin için vefasızlara söylenecek ağır sözler, sitem dolu vicdan, sadakat ve vefa sözleri derlemesi hazırladık. Konu ile ilgili bilmeniz gerekenler yazımızın devamında sizinle.

Vefa İle İlgili Sözler - Vefasızlara Söylenecek Ağır, Sitem Dolu Vicdan, Sadakat ve Vefa Sözleri

Bazen insanlar sadakatsiz davranabiliyor ve bu durum oldukça can sıkıcı bir hal alıyor. Böylesi durumlarda sitem dolu vicdan, sadakat ve vefa sözlerine ihtiyaç duyuluyor. Vefasızlara sözlenecek ağır sözler doğru zamanda kullanıldığında fazlasıyla etkili oluyor. Vefa ile ilgili sözler söylemek insana iyi hissettirebiliyor. Siz de aşağıdaki sözler arasından hislerinize uyanı seçerek, karşınızdaki kişiye karşı kendinizi kolaylıkla ifade edebilirsiniz.

Vefa İle İlgili Sözler - Vefasızlara Söylenecek Ağır, Sitem Dolu Vicdan, Sadakat ve Vefa Sözleri

Vefa ile İlgili Sözler

Vefa ve vefasızlık sözleri, kişilerin duygu ve hislerini kolaylıkla yansıtmasına yardımcı oluyor. Bu nedenle konu ile ilgili pek çok özlü söz görmek mümkün oluyor. Sizin için derlediğimiz vefa sözlerini aşağıda bulabilirsiniz:

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Vefa İle İlgili Sözler - Vefasızlara Söylenecek Ağır, Sitem Dolu Vicdan, Sadakat ve Vefa Sözleri

Vefa milletin tarlasıdır.

Vefa, dünkü gün gibi geçip gitti.

Şunu unutma: Fazla fedakarlık, fazla vefasızlık getirir.

Vefasızlara gitme onlar birer yıkık köprüdür.

Vefalı dost yabancı olmaz, görmese yüz yıl seni.

Vefa sözü verenlerden cefa buldum. Vefasız dünyada kimi gördümse, vefasız gördüm!

Bunca vefasızlıktan sonra, bazılarının ederi kalmadı artık gönlümde; kaç'a deseler, hiç'e sayarım.

Bilesiniz, kıyamet günü ahdini tutmayan her vefasıza vefasızlığın derecesine uygun bir bayrak dikilecek böylece vefasızlığı teşhir edilecektir.

Aklını başına al da, fanî olan bu dünya zindanında kimseden vefa arama! Bu dünyanın vefası bile vefasızdır.

Dostlarımdan hangisinin vefalı hangisinin vefasız olduğunu artık ne vefalılara ne vefasızlarına karşılık veremeyeceğim bir zamanda öğrendim.

Vefa İle İlgili Sözler - Vefasızlara Söylenecek Ağır, Sitem Dolu Vicdan, Sadakat ve Vefa Sözleri

Sevgiliye Vefasızlık Sözleri

Bazen vefasızlıklar en yakınlarımızdan, sevgililerimizden gelebilir. Böylesi durumlarda söyleyebileceğiniz, yazabileceğiniz ve paylaşabileceğiniz sevgiliye vefasızlık sözlerini aşağıda bulabilirsiniz:

Aşk vefakar olduğu için vefakar olanı satın alır. Vefasız adama bakmaz bile.

Aşkta sadık olanlar aşkın yalnızca uçarı yönlerini bilirler; aşkın trajedilerini bilenlerse vefasızdırlar.

Cesareti olmayan adamlara aşık olmayın. Onlar sadece gitmesini bilir, sevmesini değil.

İnsanı yalnızlık değil de, vefasızlık öldürür.

Vefa İle İlgili Sözler - Vefasızlara Söylenecek Ağır, Sitem Dolu Vicdan, Sadakat ve Vefa Sözleri

Boş ver anlamıyorsa dilini, vefasızsa yüreğini yorma.

Vefalı insanı ağırlamasını biliriz, vefasız olanı uğurlamasını da.

Sen benim gibisini zor bulursun ancak ben seni gibi vefasızdan çok bulurum.

Ben o aşamayı geçtim artık vefasızlık dokunmuyor yüreğime artık eskisi kadar.

Vefa insanın alnında değil kalbindedir. Kalbinde vefa bulunmayanın alnında ak bulunmaz.

Bu kadar değerli zamanımı vefa bilmeyene harcayamam, değer bilmeyen vefayı görmeyene selam bile vermem.

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