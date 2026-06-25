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Haberler Fotohaber Venezuela Deprem Son Dakika: 2 büyük sarsıntı! Venezuela'da deprem kaç şiddetinde oldu, son durum nedir?
Giriş Tarihi: 25.06.2026 06:54 Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 06:57

Venezuela Deprem Son Dakika: 2 büyük sarsıntı! Venezuela'da deprem kaç şiddetinde oldu, son durum nedir?

Venezuela deprem son dakika haberleri arasında dünya gündeminde takip ediliyor. Yaracuy eyaleti merkezli 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki büyük deprem, başta başkent Karakas olmak üzere birçok kentte binaların yıkılmasına neden oldu. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken uluslararası havalimanında uçuşlar durduruldu. İşte son gelişmeler:

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Venezuela Deprem Son Dakika: 2 büyük sarsıntı! Venezuela’da deprem kaç şiddetinde oldu, son durum nedir?

Güney Amerika ülkesi Venezuela'dan gelen son dakika haberi tüm dünyayı alarma geçirdi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından paylaşılan verilere göre, ülkenin iç kesimleri felaketi yaşadı. Ardışık sarsıntıların ardından internet ve iletişim altyapısının çökmesi nedeniyle net can kaybı bilgisine henüz ulaşılamazken, arama kurtarma ekipleri enkaz bölgelerine sevk edildi.

Venezuela Deprem Son Dakika: 2 büyük sarsıntı! Venezuela’da deprem kaç şiddetinde oldu, son durum nedir?

39 SANİYE ARAYLA İKİ BÜYÜK FELAKET: DEPREMLERİN MERKEZ ÜSSÜ NERESİ?

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), ilk olarak 7,1 olarak duyurduğu deprem verilerini revize ederek bölgede iki büyük depremin peş peşe yaşandığını açıkladı. İlk sarsıntı Yaracuy eyaletine bağlı Yumare kentinin 23 kilometre güneydoğusunda 7,5 büyüklüğünde ve 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

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Venezuela Deprem Son Dakika: 2 büyük sarsıntı! Venezuela’da deprem kaç şiddetinde oldu, son durum nedir?

Bu şokun üzerinden henüz 39 saniye geçmişken, aynı eyaletin San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda bu kez 7,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Yüzeye yakın gerçekleşen bu ikiz depremler, sarsıntının yıkıcı gücünü katbekat artırdı.

Depremlerin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Venezuela Deprem Son Dakika: 2 büyük sarsıntı! Venezuela’da deprem kaç şiddetinde oldu, son durum nedir?

VENEZUELA'DA OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ!

Peş peşe gelen yıkıcı sarsıntıların ardından Venezuela yönetimi ülke genelinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edildiğini duyurdu.

Deprem; Trujillo, Yaracuy, Carabobo, Aragua, Miranda, Karakas ve La Guaira eyaletlerinde şiddetli şekilde hissedildi.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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