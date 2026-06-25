Haberler
Fotohaber
Venezuela Deprem Son Dakika: 2 büyük sarsıntı! Venezuela'da deprem kaç şiddetinde oldu, son durum nedir?
Giriş Tarihi: 25.06.2026 06:54
Güncelleme Tarihi: 25.06.2026 06:57
Venezuela Deprem Son Dakika: 2 büyük sarsıntı! Venezuela'da deprem kaç şiddetinde oldu, son durum nedir?
Venezuela deprem son dakika haberleri arasında dünya gündeminde takip ediliyor. Yaracuy eyaleti merkezli 39 saniye arayla meydana gelen 7,5 ve 7,2 büyüklüğündeki iki büyük deprem, başta başkent Karakas olmak üzere birçok kentte binaların yıkılmasına neden oldu. Ülkede olağanüstü hal ilan edilirken uluslararası havalimanında uçuşlar durduruldu. İşte son gelişmeler: