Venezuela Deprem Son Dakika: 2 büyük sarsıntı! Venezuela’da deprem kaç şiddetinde oldu, son durum nedir?

Bu şokun üzerinden henüz 39 saniye geçmişken, aynı eyaletin San Felipe kentinin 24 kilometre kuzeydoğusunda bu kez 7,2 büyüklüğünde ikinci bir deprem meydana geldi. Yüzeye yakın gerçekleşen bu ikiz depremler, sarsıntının yıkıcı gücünü katbekat artırdı.

Depremlerin ardından tsunami uyarısı yapıldı.