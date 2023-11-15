Vergisiz cep telefonu başvuru ekranı 2023 son dakika || Öğrencilere vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Vergisiz cep telefonu başvuru ekranı için araştırmalar hız kazandı. Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ile 10 GB internet desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak son dakika açıklaması ile teknolojik cihaz desteği başvurularının başladığını duyurdu. Vergisiz telefon şartları kapsamında alınacak cihaz sıfır olmalı, fiyatı ise 9 bin 500 TL'yi aşmamalı. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, Öğrencilere vergisiz telefon başvuru şartları ve ekranı…