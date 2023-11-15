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Haberler Fotohaber Vergisiz cep telefonu başvuru ekranı 2023 son dakika || Öğrencilere vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?
Giriş Tarihi: 15.11.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 15.11.2023 11:36

Vergisiz cep telefonu başvuru ekranı 2023 son dakika || Öğrencilere vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Vergisiz cep telefonu başvuru ekranı için araştırmalar hız kazandı. Üniversite öğrencilerine vergisiz cep telefonu ve bilgisayar satışı ile 10 GB internet desteğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak son dakika açıklaması ile teknolojik cihaz desteği başvurularının başladığını duyurdu. Vergisiz telefon şartları kapsamında alınacak cihaz sıfır olmalı, fiyatı ise 9 bin 500 TL'yi aşmamalı. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, Öğrencilere vergisiz telefon başvuru şartları ve ekranı…

Vergisiz cep telefonu başvuru ekranı 2023 son dakika || Öğrencilere vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

Öğrencilere vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler soruları arama motorlarında sorgulanıyor. Teknolojik cihaz ve internet desteği başvuru tarihleri ve şartları, Resmi Gazete'de yayımlanması sonrası belli olmuştu. 9 bin 500 TL altındaki cep telefonu ve bilgisayarlar için 5 bin 500 TL'ye kadar destek ödemesi yapılacak. Bakan Aşkın Bak, destek başvurularının başladığını açıkladı. Şimdi binlerce üniversite öğrencisi vergisiz telefon başvuru ekranı için Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sistemini ziyaret ediyor. Peki, Öğrencilere vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, Vergisiz cep telefonu başvuru ekranı ve şartları hakkında detaylar…

Vergisiz cep telefonu başvuru ekranı 2023 son dakika || Öğrencilere vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

SON DAKİKA: TEKNOLOJİK CİHAZ VE İNTERNET DESTEĞİ BAŞVURULAR BAŞLADI!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yükseköğretim öğrencilerine yönelik "teknolojik cihaz ve internet desteği" başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Aşkın Bak, resmi Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği ve heyecanla beklenen Genç Teknoloji Destek başvuruları başladı.

Tablet, Cep Telefonu, Bilgisayar Desteği 12 ay boyunca aylık 10 GB İnternet Başvuru ve detaylar http://gsbbiz.gsb.gov.tr ve GSBBiz mobil uygulamasında" açıklamasında bulundu.

Buna göre şartları sağlayan üniversite öğrencileri vergisiz telefon, bilgisayar ve 10 GB ücretsiz internet başvuru işlemlerini 15 Kasım 2023 tarihinden itibaren gerçekleştirebilecek.

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Vergisiz cep telefonu başvuru ekranı 2023 son dakika || Öğrencilere vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

DESTEKTEN YARARLANMA ŞARTLARI NELER?

Resmi Gazete´de yayımlanan karara göre, destekten yararlanmak isteyen öğrencilerin satın alım tarihi itibarıyla 26 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve açık öğretim programları hariç bir yükseköğretim programına kayıtlı öğrenci başvuru yapabilecek.

Satın alınan teknolojik cihaza ilişkin elektronik ortamda düzenlenen fatura olması ve faturanın desteği alacak öğrencinin Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası'nı da içerecek şekilde adına düzenlenmiş olması şartı da aranacak.

Satın alınan elektronik cihaz için bildirilen IBAN numarasının da öğrenciye ait olması zorunlu olacak.

Vergisiz cep telefonu başvuru ekranı 2023 son dakika || Öğrencilere vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

BİLGİSAYAR VE TELEFON İÇİN NE KADAR ÖDENECEK?

Cihazın, vergiler dâhil nihai satış fiyatı 9.500 TL'yi geçemeyecek ve cihaz ikinci el olamayacak.

Satın alınacak cihaz ikinci el olmayacak.

Başvurusu kabul edilen öğrenciler, mobil telefon cihazının nihai satış bedelinin yüzde 44.44'ü, bilgisayar cihazının nihai satış bedelinin yüzde 16.66'sı oranında hesaplanan teknolojik cihaz desteği tutarını alabilecek.

Tutarlar bakanlık tarafından öğrencinin IBAN numarasıyla hesabına aktarılacak.

Öğrenciler farklı tip cihazlar için destekten yararlanabilecek ama destek tutarı 5 bin 500 TL'yi geçemeyecek.

Vergisiz cep telefonu başvuru ekranı 2023 son dakika || Öğrencilere vergisiz telefon başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

BAŞVURULAR NASIL VE NEREDEN YAPILACAK?

Genç teknolojik desteğinden faydalanmak isteyen öğrenciler, Gençlik ve Spor Bakanlığı bilişim sistemi üzerinden başvuru yapacak.

Kimlik bilgileri, fatura numarası, fatura tarihi ve teknolojik cihazın satın alındığı firmanın vergi kimlik numarası veya TC Kimlik Numarası, kendi adına kayıtlı telefon numarası, IBAN numarası, mobil telefon cihaz desteği için IMEI numarası, bakanlık tarafından talep edilen diğer bilgi ve belgeler sisteme girilecek.

Başvurular sistem üzerinden değerlendirilecek. Öğrenci tarafından girilen bilgiler ile birlikte başvurunun teknolojik cihaz desteği şartlarını sağlamaması halinde, başvuru sistem üzerinden reddedilecek.

Kabul edilirse; ilgili elektronik kimlik bilgisi veya bilgileri (IMEI), başvuru sahibinin adına kayıtlı hatlar ile eşleştirilerek Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'nde tanımlanacak.

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