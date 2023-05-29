Giriş Tarihi: 29.05.2023 14:14
Güncelleme Tarihi: 29.05.2023
14:52
VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 LİSTESİ || iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL?
AK parti Seçim Beyannamesi'nde cep telefonu ve bilgisayar alımlarında gençlere ve öğrencilere yönelik vergi muafiyeti uygulanacağı haberi sonrası detaylar sorgulanmaya başladı. Üniversite öğrencilerine bir defaya mahsus vergisiz telefon indirimi sonrası milyonlarca lisans ve ön lisans öğrencisi "Üniversite öğrencilerine vergisiz telefon ne kadar, vergisiz iPHONE fiyatları ne kadar, kaç TL?" sorusunu araştırmaya başladı. Telefon alma aşamasındaki gençler vergi muafiyeti uygulaması ile ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyecek. Bu noktada telefonların fiyatları yarı yarıya düşerken cep telefonları vergi indirimli fiyatları merak ediliyor. Peki, vergisiz İphone fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları listesi 2023 son dakika.