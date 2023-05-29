VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI 2023 LİSTESİ || iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL?

Üniversite öğrencilerine yönelik tek sefere mahsus cep telefonu alımlarında uygulanacak vergi muafiyeti ile cep telefonu fiyatları yarı yarıya düşüyor. Telefon almayı ya da değiştirmeyi düşünen ön lisans ve lisans öğrencileri tek sefere mahsus ÖTV, KDV, Kültür Bakanlığı payı gibi vergileri ödemeyecek. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği tek soru "iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL?" Cumhurbaşkanı Recep TAYYİP Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı genç ve öğrencilere vergisiz telefon kampanyası açıklamış sonrası vergisiz iphone fiyatları 2023 sorgulanıyor. İşte, vergisiz iphone fiyatları son dakika….