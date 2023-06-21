Giriş Tarihi: 21.06.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 09:29

Vergisiz iphone fiyatları: Öğrencilere ÖTV ve KDV’siz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından öğrencilere vergisiz telefon verileceği duyuruldu. iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları bu noktada en çok merak edilen telefon modeli oldu. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği tek soru "iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL?" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı genç ve öğrencilere vergisiz telefon kampanyası açıklamış sonrası vergisiz iphone fiyatları 2023 sorgulanıyor. Peki Vergisiz iphone fiyatları ne kadar? 2023 Öğrencilere ÖTV ve KDV'siz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?