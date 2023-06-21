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Haberler Fotohaber Vergisiz iphone fiyatları: Öğrencilere ÖTV ve KDV’siz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 21.06.2023 09:29 Güncelleme Tarihi: 21.06.2023 09:29

Vergisiz iphone fiyatları: Öğrencilere ÖTV ve KDV’siz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından öğrencilere vergisiz telefon verileceği duyuruldu. iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max fiyatları bu noktada en çok merak edilen telefon modeli oldu. Milyonlarca öğrencinin merak ettiği tek soru "iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max vergisiz fiyatları ne kadar, kaç TL?" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı genç ve öğrencilere vergisiz telefon kampanyası açıklamış sonrası vergisiz iphone fiyatları 2023 sorgulanıyor. Peki Vergisiz iphone fiyatları ne kadar? 2023 Öğrencilere ÖTV ve KDV'siz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

Vergisiz iphone fiyatları: Öğrencilere ÖTV ve KDV’siz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

Vergisiz iphone fiyatları milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. ÖTV, KDV, TRT Payı ve Kültür Bakanlığı vergileri, yüksek öğrenim öğrencileri için alınmayacak. Vergi muafiyeti vaadi sonrası en çok tercih edilecek telefonlar, iOs yazılımlı Apple ürünleri olacak. Iphone 11, 12, 13 ve 14 Pro Max vergisiz fiyatı özellikle sıklıkla aratılmakta. Peki, iPhone vergisiz fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 11, 12, 13 ve 14 Pro Max vergisiz iPhone fiyatları 2023 güncel son liste

Vergisiz iphone fiyatları: Öğrencilere ÖTV ve KDV’siz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

IPHONE 14 PRO MAX (128 GB)
iPhone 14 Pro Max (128 GB) güncel fiyatı: 58.999 TL
KDV ve yasal ücretler : 28.901 TL
Vergisiz fiyatı: 30,098 TL

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Vergisiz iphone fiyatları: Öğrencilere ÖTV ve KDV’siz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

IPHONE 14 PRO (128 GB)
iPhone 14 Pro (128 GB) güncel fiyatı: 54.999 TL
KDV ve yasal ücretler : 26.013 TL
Vergisiz fiyatı: 28,986 TL

Vergisiz iphone fiyatları: Öğrencilere ÖTV ve KDV’siz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

IPHONE 13 (128 GB)

iPhone 13 (128 GB) güncel fiyatı: 35.999 TL
KDV ve yasal ücretler : 15.975 TL
Vergisiz fiyatı: 20,024 TL

Vergisiz iphone fiyatları: Öğrencilere ÖTV ve KDV’siz iPhone 11, 12,13, 14 Pro Pro Max telefon fiyatları ne kadar, kaç TL?

IPHONE 13 MİNİ (128 GB)
iPhone 13 Mini (128 GB) güncel fiyatı: 31.999 TL
KDV ve yasal ücretler : 13.802 TL
Vergisiz fiyatı: 18,197 TL

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