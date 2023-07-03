Giriş Tarihi: 03.07.2023 15:47
Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
15:47
VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI|| Tek sefere mahsus vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 PRO, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?
Vergisiz telefon fiyatları sorgulanıyor. 2023 Genel Seçimler öncesi BAŞKAN Erdoğan tarafından müjdelenen tek defaya mahsus vergisiz, KDV ve ÖTV'siz iPhone fiyatları araştırılıyor. Apple Türkiye'nin telefon fiyatlarına zam yapmasının ardından binlerce öğrenci bu kampanya ile bütçesine uygun bir şekilde telefon sahibi olmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda güncel vergisiz iPhone fiyatları merak ediliyor. Peki, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 PRO, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtı…