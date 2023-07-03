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Haberler Fotohaber VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI|| Tek sefere mahsus vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 PRO, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 03.07.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 15:47

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI|| Tek sefere mahsus vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 PRO, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

Vergisiz telefon fiyatları sorgulanıyor. 2023 Genel Seçimler öncesi BAŞKAN Erdoğan tarafından müjdelenen tek defaya mahsus vergisiz, KDV ve ÖTV'siz iPhone fiyatları araştırılıyor. Apple Türkiye'nin telefon fiyatlarına zam yapmasının ardından binlerce öğrenci bu kampanya ile bütçesine uygun bir şekilde telefon sahibi olmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda güncel vergisiz iPhone fiyatları merak ediliyor. Peki, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 PRO, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtı…

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI|| Tek sefere mahsus vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 PRO, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

KDV'siz ÖTV'siz vergisiz telefon fiyatları merak ediliyor. Bir defaya mahsus vergi indirimi ile telefon alma haklına sahip üniversite öğrencileri bu kampanya ile yükselen telefon fiyatların rağmen bütçelerine uygun telefon satın alabilecekler. ÖTV'siz ve KDV'siz iPhone alabilme imkanına sahip olan üniversiteliler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 PRO, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtı…

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI|| Tek sefere mahsus vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 PRO, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

APPLE'DAN IPHONE FİYATLARINA ZAM KARARI!

Apple 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ürünlerinde fiyat artışına gitti.

Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.

İşte, yeni iPhone fiyatları:

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VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI|| Tek sefere mahsus vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 PRO, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

IPHONE 14 PRO MAX (128 GB)
iPhone 14 Pro Max (128 GB) güncel fiyatı: 65.999 TL

IPHONE 14 PRO (128 GB)
iPhone 14 Pro (128 GB) güncel fiyatı: 61.499 TL

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI|| Tek sefere mahsus vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 PRO, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

IPHONE 13 (128 GB)

iPhone 13 (128 GB) güncel fiyatı: 39.999 TL

IPHONE 13 MİNİ (128 GB)
iPhone 13 Mini (128 GB) güncel fiyatı: 35.999 TL

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI|| Tek sefere mahsus vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 PRO, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

IPHONE 12 (64 GB)
iPhone 12 (64 GB) güncel fiyatı: 35.999 TL

IPHONE SE (64 GB)
iPhone SE (64 GB) güncel fiyatı: 24.999 TL

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