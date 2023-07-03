VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI|| Tek sefere mahsus vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 PRO, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

KDV'siz ÖTV'siz vergisiz telefon fiyatları merak ediliyor. Bir defaya mahsus vergi indirimi ile telefon alma haklına sahip üniversite öğrencileri bu kampanya ile yükselen telefon fiyatların rağmen bütçelerine uygun telefon satın alabilecekler. ÖTV'siz ve KDV'siz iPhone alabilme imkanına sahip olan üniversiteliler için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 PRO, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtı…