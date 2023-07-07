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Giriş Tarihi: 07.07.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 10:47

VERGİSİZ IPHONE KAÇ TL? Öğrencilere vergi indirimli iPhone fiyatları: Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

Öğrencilere vergisiz iPhone fiyatları kaç TL merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete' de 7 Temmuz 2023 itibariyle yayımlanan kararla birlikte 6 bin 91 lira olan yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 20 bin TL'ye yükseltildi. Bu son dakika haberinin ardından vergisiz telefon fiyatları sorgulanıyor. 2023 Genel Seçimler öncesi öğrencilere müjdelenen vergisiz telefon kampanyasından yaralanmak isteyen öğrenciler son Apple zamları sonrası araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 PRO, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtı…

VERGİSİZ IPHONE KAÇ TL? Öğrencilere vergi indirimli iPhone fiyatları: Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

Vergisiz telefon fiyatları merak ediliyor. Resmi Gazete' de yayımlanan Katma Değer Vergisi'ne artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı sonrası vergisiz KDV'siz ve ÖTV'siz telefon fiyatları merak ediliyor. Üniversite öğrencileri tek sefere mahsus bilgisayar ve telefon alımlarında vergi ödemeyecekler. Peki, vergisiz telefon fiyatları ne kadar kaç TL? İşte, vergisiz iPhone fiyatları…

VERGİSİZ IPHONE KAÇ TL? Öğrencilere vergi indirimli iPhone fiyatları: Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN YÜRÜRLÜĞE GİRECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz." ifadelerine yer vermişti.

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VERGİSİZ IPHONE KAÇ TL? Öğrencilere vergi indirimli iPhone fiyatları: Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonu ve bilgisayardan yararlanabilecek. Ancak konuya ilişkin henüz net bir tarih açıklaması gelmedi. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

VERGİSİZ IPHONE FİYATLARI NE KADAR?

Vergisiz iPhone 14 128 GB fiyatının 27 bin, iPhone 14 Pro Max 1 TB fiyatının ise 65 bin seviyelerinde olması bekleniyor.

VERGİSİZ IPHONE KAÇ TL? Öğrencilere vergi indirimli iPhone fiyatları: Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL IPHONE TELEFON FİYATLARI

Apple 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere ürünlerinde fiyat artışına gitti.

Telefonların vergisiz fiyatı üzerinden sırasıyla %1 oranında Kültür Bakanlığı Payı, %12 oranında TRT Bandrol Ücreti, ÖTV ve %18 oranında KDV alınıyor. Telefonun fiyatına göre ÖTV oranı %25, %40 ve %50 olarak değişiyor.

İşte, yeni iPhone fiyatları:

VERGİSİZ IPHONE KAÇ TL? Öğrencilere vergi indirimli iPhone fiyatları: Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

IPHONE 14 PRO MAX (128 GB)
iPhone 14 Pro Max (128 GB) güncel fiyatı: 65.999 TL

IPHONE 14 PRO (128 GB)
iPhone 14 Pro (128 GB) güncel fiyatı: 61.499 TL

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