Giriş Tarihi: 07.07.2023 10:47 Güncelleme Tarihi: 07.07.2023 10:47

VERGİSİZ IPHONE KAÇ TL? Öğrencilere vergi indirimli iPhone fiyatları: Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL?

Öğrencilere vergisiz iPhone fiyatları kaç TL merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete' de 7 Temmuz 2023 itibariyle yayımlanan kararla birlikte 6 bin 91 lira olan yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı 20 bin TL'ye yükseltildi. Bu son dakika haberinin ardından vergisiz telefon fiyatları sorgulanıyor. 2023 Genel Seçimler öncesi öğrencilere müjdelenen vergisiz telefon kampanyasından yaralanmak isteyen öğrenciler son Apple zamları sonrası araştırmalarına hız kazandırdı. Peki, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 PRO, Pro Max fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, yanıtı…