Vergisiz KDV ve ÖTV' siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL? Vergisiz iPhone nasıl alınır,ne kadar, kaç TL? İşte, o tarih...

Vergisiz iPhone nasıl alınır gündemin en merak edilen konuları arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası yükseköğretim öğrencileri tek sefere mahsus cep telefonu ve bilgisayara vergi ödemeden sahip olabilecek. Bilindiği üzere telefonlara Kültür Bakanlığı payı, TRT Bandrol ücret, ÖTV ve KDV vergileri ödeniyor. Lisans ve önlisans öğrencileri bir defaya mahsus vergi muafiyeti ile cep telefonu alabilecek. Bu noktada en çok tercih edilen telefon markası Apple fiyatları 2023 merak ediliyor. Bu sebeple vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL sorgulanıyor. Peki, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, vergisiz iPhone fiyatları 2023 …