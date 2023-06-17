Giriş Tarihi: 17.06.2023 10:21
Güncelleme Tarihi: 17.06.2023
10:21
Vergisiz KDV ve ÖTV' siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL? Vergisiz iPhone nasıl alınır,ne kadar, kaç TL? İşte, o tarih...
Vergisiz telefon, iPhone nasıl alınır, sorusu merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde üniversite öğrencilerine yönelik tek sefere mahsus telefon ve bilgisayarda vergi indirimi haberi sonrası milyonlarca öğrenci vergisiz telefon fiyatlarını sorgulamaya başladı. En çok tercih edilen akıllı telefon markası iPhone 'da vergi indirimiyle gençlerin alabileceği telefonlar arasında. Bu sebeple vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL sorgulanıyor. Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücret, ÖTV ve KDV vergilerinden muaf tutularak telefon sahibi olabilecek. Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları araştırılıyor. Peki, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max ne kadar, kaç TL? İşte, vergisiz İphone fiyatları 2023…