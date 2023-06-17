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Haberler Fotohaber Vergisiz KDV ve ÖTV' siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL? Vergisiz iPhone nasıl alınır,ne kadar, kaç TL? İşte, o tarih...
Giriş Tarihi: 17.06.2023 10:21 Güncelleme Tarihi: 17.06.2023 10:21

Vergisiz KDV ve ÖTV' siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL? Vergisiz iPhone nasıl alınır,ne kadar, kaç TL? İşte, o tarih...

Vergisiz telefon, iPhone nasıl alınır, sorusu merak ediliyor. Başkan Erdoğan'ın 2023 seçimlerinde üniversite öğrencilerine yönelik tek sefere mahsus telefon ve bilgisayarda vergi indirimi haberi sonrası milyonlarca öğrenci vergisiz telefon fiyatlarını sorgulamaya başladı. En çok tercih edilen akıllı telefon markası iPhone 'da vergi indirimiyle gençlerin alabileceği telefonlar arasında. Bu sebeple vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL sorgulanıyor. Kültür Bakanlığı Payı, TRT Bandrol ücret, ÖTV ve KDV vergilerinden muaf tutularak telefon sahibi olabilecek. Vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları araştırılıyor. Peki, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max ne kadar, kaç TL? İşte, vergisiz İphone fiyatları 2023

Vergisiz iPhone nasıl alınır, fiyatları ne kadar, kaç TL? || Vergi indirimi ile KDV ve ÖTV’ siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları

Vergisiz iPhone nasıl alınır gündemin en merak edilen konuları arasında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklama sonrası yükseköğretim öğrencileri tek sefere mahsus cep telefonu ve bilgisayara vergi ödemeden sahip olabilecek. Bilindiği üzere telefonlara Kültür Bakanlığı payı, TRT Bandrol ücret, ÖTV ve KDV vergileri ödeniyor. Lisans ve önlisans öğrencileri bir defaya mahsus vergi muafiyeti ile cep telefonu alabilecek. Bu noktada en çok tercih edilen telefon markası Apple fiyatları 2023 merak ediliyor. Bu sebeple vergisiz iPhone fiyatları ne kadar, kaç TL sorgulanıyor. Peki, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte, vergisiz iPhone fiyatları 2023

Vergisiz iPhone nasıl alınır, fiyatları ne kadar, kaç TL? || Vergi indirimi ile KDV ve ÖTV’ siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları

IPHONE 14, IPHONE 14 PRO VERGİSİZ FİYATI KAÇ LİRA?

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro 128 GB

Telefonun fiyatı 48 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 24 bin 472 TL

ÖTV'siz fiyatı 34 bin 561 TL

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Vergisiz iPhone nasıl alınır, fiyatları ne kadar, kaç TL? || Vergi indirimi ile KDV ve ÖTV’ siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları

iPhone 14 Pro Max 128 GB

Telefonun fiyatı 52 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 26 bin 470 TL

ÖTV'siz fiyatı 37 bin 382 TL

Vergisiz iPhone nasıl alınır, fiyatları ne kadar, kaç TL? || Vergi indirimi ile KDV ve ÖTV’ siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları

iPhone 14 Plus 128 GB

Telefonun fiyatı 41 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 20 bin 976 TL

ÖTV'siz fiyatı 29 bin 623 TL

Vergisiz iPhone nasıl alınır, fiyatları ne kadar, kaç TL? || Vergi indirimi ile KDV ve ÖTV’ siz iPhone 11, 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları

iPhone 14 128 GB

Telefonun fiyatı 37 bin 999 TL

Vergisiz fiyatı 18 bin 978 TL

ÖTV'siz fiyatı 26 bin 802 TL

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