Vermem Seni Ellere dizisi oyuncuları, konusu ve yayın tarihi | ATV’nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 15.06.2023 17:51 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 17:51

ATV'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan yeni dizisi Vermem Seni Ellere için nefesler tutuldu. Başrollerinde Emre Bey ve Buse Meral'in yer aldığı dizi yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yapımcılığını Akın Topuz'un üstlendiği AKN Film imzalı dizinin yayın tarihi de belli oldu. Bu gelişme sonrası Vermem Seni Ellere dizisi yayın tarihi, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri araştırılmaya başlandı. Yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More'un uyarlaması olan yapım, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye geliyor. Peki, Vermem Seni Ellere dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.