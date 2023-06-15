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Haberler Fotohaber Vermem Seni Ellere dizisi oyuncuları, konusu ve yayın tarihi | ATV’nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 15.06.2023 17:51 Güncelleme Tarihi: 15.06.2023 17:51

Vermem Seni Ellere dizisi oyuncuları, konusu ve yayın tarihi | ATV’nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere ne zaman başlıyor, oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV'nin yaz sezonunda ekrana gelecek olan yeni dizisi Vermem Seni Ellere için nefesler tutuldu. Başrollerinde Emre Bey ve Buse Meral'in yer aldığı dizi yayınlanan tanıtımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Yapımcılığını Akın Topuz'un üstlendiği AKN Film imzalı dizinin yayın tarihi de belli oldu. Bu gelişme sonrası Vermem Seni Ellere dizisi yayın tarihi, konusu, oyuncu kadrosu ve çekim yerleri araştırılmaya başlandı. Yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More'un uyarlaması olan yapım, oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyicileri ekran başına kilitlemeye geliyor. Peki, Vermem Seni Ellere dizisi ne zaman başlıyor, konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte, ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Vermem Seni Ellere dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV’nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere konusu ve oyuncu kadrosu

Yaz sezonunda ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Vermem Seni Ellere dizisi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış gibi oyuncuları buluşturan dizinin yayın tarihi netlik kazandı. Fragmanları ile dikkat çeken dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. AKN Film imzalı dizi; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini ekrana taşıyacak. Peki, Vermem Seni Ellere dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV'nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Vermem Seni Ellere dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV’nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere konusu ve oyuncu kadrosu

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ 1. BÖLÜM 4. FRAGMANI YAYINLANDI!

AKN Film imzalı Vermem Seni Ellere dizisi, ATV ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrollerinde Emre Bey ve Buse Meral'in yer aldığı dizinin 1. bölüm 4. fragmanı yayınlandı.

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ 1. BÖLÜM 4. FRAGMANI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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Vermem Seni Ellere dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV’nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere konusu ve oyuncu kadrosu

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU! VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin uzun süredir merakla beklenen dizisi Vermem Seni Ellere'nin yayın tarihi belli oldu. Vermem Seni Ellere dizisi 18 Haziran 2023 Pazar akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

Vermem Seni Ellere dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV’nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere konusu ve oyuncu kadrosu

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Şehrazat Tunus Taşçı, Damla Güçer ve Samed Aslan'ın birlikte kaleme aldığı Vermem Seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini ekranlara taşıyacak.

Vermem Seni Ellere dizisi, yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More dizisinden Türkiye'ye uyarlandı.

Vermem Seni Ellere dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ATV’nin yeni dizisi Vermem Seni Ellere konusu ve oyuncu kadrosu

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Yönetmen koltuğunda Ali Balcı'nın oturduğu Vermem Seni Ellere dizisinde Emre Bey ve Buse Meral'e

Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, İlayda Ildır, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran gibi oyuncular eşlik ediyor.

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