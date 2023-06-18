Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Vermem Seni Ellere oyuncular ve konusuı: ATV yeni sezon dizisi Vermem Seni Eller konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?
Giriş Tarihi: 18.06.2023 16:35 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 16:36

Vermem Seni Ellere oyuncular ve konusuı: ATV yeni sezon dizisi Vermem Seni Eller konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Vermem Seni Ellere oyuncuları ve konusu yanıt arıyor. 18 Haziran 2023 Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan ATV dizisinin senaryosunu Senaryosunu Şehrazat Tunus Taşçı, Damla Güçer ve Samed Aslan yazdı. Akn Film yapımcılığını üstlendiği Vermem Seni Ellere konusu araştırılmakta. Yaz sezonunda ATV ekranlarında yer alacak dizi, her Pazar ekranlara gelecek. Yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More dizisinden Türkiye'ye uyarlanan dizi, beklentileri arttırmış durumda. Peki, Vermem Seni Ellere oyuncuları kimler, oyuncu kadrosunda kimler var? Vermem Seni Ellere konusu ne, gerçek mi, kimin hikayesi? İşte detaylar

Vermem Seni Ellere oyuncular ve konusuı: ATV yeni sezon dizisi Vermem Seni Eller konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

ATV ekranlarında yeni sezon dizisi Vermem Seni Ellere bu akşam başlıyor. Yaz sezonunda her Pazar günü ekranlara gelmesi beklenen dizi için seyirciler, Vermem Seni Ellere oyuncuları ve konusu hakkında araştırmalar yapıyor. Uzun süredir beklenen dizi, reytinglerde üstte olmak istiyor. İşte Vermem Seni Ellere oyuncu kadrosu, hikayesi ve diğer detaylar

Vermem Seni Ellere oyuncular ve konusuı: ATV yeni sezon dizisi Vermem Seni Eller konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

YAYIN TARİHİ BELLİ OLDU! VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

ATV'nin uzun süredir merakla beklenen dizisi Vermem Seni Ellere'nin yayın tarihi belli oldu. Vermem Seni Ellere dizisi 18 Haziran 2023 Pazar akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkacak.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vermem Seni Ellere oyuncular ve konusuı: ATV yeni sezon dizisi Vermem Seni Eller konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

VERMEM SENİ ELLERE DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Senaryosunu Şehrazat Tunus Taşçı, Damla Güçer ve Samed Aslan'ın birlikte kaleme aldığı Vermem Seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini ekranlara taşıyacak.

Vermem Seni Ellere dizisi, yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More dizisinden Türkiye'ye uyarlandı.

Vermem Seni Ellere oyuncular ve konusuı: ATV yeni sezon dizisi Vermem Seni Eller konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

VERMEM SENİ ELLERE 1. BÖLÜM KONUSU

Âşık olmadığı biriyle evlenmek üzere olan Mehmet, tünelden önceki son çıkışı kullanıp nikâh masasını terk ederken; tüm köyün sorumluluğunu üstlenip tünelin sonundaki ışığa kavuşmaya çalışan Zeliş… Kader bu defa biri özgürlüğüne, diğeri kurtuluşuna koşarken umulmadık bir şekilde örer ağları. Mehmet, Zeliş'in tepesine düşer.

Vermem Seni Ellere oyuncular ve konusuı: ATV yeni sezon dizisi Vermem Seni Eller konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Evet, tam tepesine. Ele avuca sığmayan Mehmet'le inatçı mı inatçı Zeliş'in hikayesi böylece başlar. Mehmet, kurtulduğunu zannederken başka bir esarete düşmüştür; artık Zeliş'in esiridir. Zeliş, Mehmet'e, köye verdiği tüm zararı ödetmeye kararlıdır.

SON DAKİKA