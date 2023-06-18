Vermem Seni Ellere oyuncular ve konusuı: ATV yeni sezon dizisi Vermem Seni Eller konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?

Vermem Seni Ellere oyuncuları ve konusu yanıt arıyor. 18 Haziran 2023 Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan ATV dizisinin senaryosunu Senaryosunu Şehrazat Tunus Taşçı, Damla Güçer ve Samed Aslan yazdı. Akn Film yapımcılığını üstlendiği Vermem Seni Ellere konusu araştırılmakta. Yaz sezonunda ATV ekranlarında yer alacak dizi, her Pazar ekranlara gelecek. Yurt dışında izlenme rekorları kıran Forever More dizisinden Türkiye'ye uyarlanan dizi, beklentileri arttırmış durumda. Peki, Vermem Seni Ellere oyuncuları kimler, oyuncu kadrosunda kimler var? Vermem Seni Ellere konusu ne, gerçek mi, kimin hikayesi? İşte detaylar