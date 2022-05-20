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Haberler Fotohaber Versay Antlaşması Maddeleri - Versay Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi
Giriş Tarihi: 20.05.2022 17:13 Güncelleme Tarihi: 20.05.2022 17:13

Versay Antlaşması Maddeleri - Versay Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Versay Antlaşması, tarihte yaşanan antlaşmalar arasında önemli bir yere sahiptir. Tarihte gerçekleşen pek çok antlaşma arasında önemli bir yere sahip Versay Antlaşması, tarihin değişimi açısından büyük öneme sahiptir. Bu antlaşma hakkında bilgi sahibi olmak isteyen pek çok kişi internetten araştırmıştır. Versay Antlaşması maddeleri ile dünya tarihinde büyük ses getiren bir antlaşmadır. Bu antlaşmanın önemini kavramak için, hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Versay Antlaşması Maddeleri, Versay Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi başlıklı yazımızda sizler için bu antlaşmaya dair önemli bilgilere yer verdik.

Versay Antlaşması Maddeleri - Versay Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Versay Antlaşması tarihte görülen en önemli antlaşmalardan birisidir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapılan Versay Antlaşması, bugüne kadar görülmüş en ağır teslimiyet anlaşmalarından birisidir. İçerdiği ağır koşullardan ötürü ses getiren bu antlaşmanın neden ortaya çıktığı ve nasıl sonuçlandığı merak edilmiştir. Versay Antlaşması İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanmıştır. Almanya'da büyük tepkiye neden olan bu antlaşmanın maddeleri de önem kazanmıştır. Versay Antlaşması maddeleri ile beraber sonuçları Dünya ülkeleri için ağır olmuştur. 3 ay yürürlükte kalan bu antlaşmanın dünya ülkeleri açısından ne gibi olumsuz sonuçları olduğu da tartışılmıştır.

Versay Antlaşması Maddeleri - Versay Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Versay Antlaşması

Versay Antlaşması Almanya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan bir barış antlaşmasıdır. Bu antlaşma Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminde sonra Paris Barış Konferansı neticesinde gerçekleşmiştir. Almanya başta ağır şartları olan bu antlaşmanın maddelerini kabul etmezken, İtilaf Devletleri'nin itirazı üzerine 440 maddelik antlaşmayı imzalamak sorunda kalmıştır. Bu antlaşma özellikle Almanya için zor ve ağır koşulları olan bir antlaşmadır.

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Versay Antlaşması Maddeleri - Versay Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Versay Antlaşması Nedir?

Versay Antlaşması 1. Dünya Savaşı sonrasında Almanya ile İtilaf Devletleri arasında gerçekleşmiştir. Savaşı kaybeden Almanya'nın imzalamış olduğu bu antlaşma en ağır şartları içermiştir. Almanya'da büyük tepkilere yol açan bu antlaşmanın bir "ihanet" olarak kabul görüldüğü bilinmektedir.

Versay Antlaşması Maddeleri - Versay Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Versay Antlaşması Maddeleri

Hazırlanan Versay Antlaşması 440 maddeden oluşmuştur. Bu antlaşmanın bazı maddelerine göre;

- Alman ordusu kaldırılacak ve yapısı değiştirilecektir.

- Almanya bütün deniz topraklarından feragat edecektir.

- Alsas Loren Fransa'ya verilecektir.

- Bu antlaşmayla beraber Almanya savaş tazminatı ödemeyi kabul edecektir.

- Almanya denizaltı araç üretimi yapmayacaktır.

- Belçika'nın tarafsızlığı kalkacaktır.

- Almanya'da zorunlu askerlik kalkacaktır.

- Saar bölgesi Fransa'ya bırakılacaktır.

- Almanya 10 yıl içerisinde Fransa'ya 7 milyon ton kadar kömür madeni verecektir.

Versay Antlaşması Maddeleri - Versay Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Versay Antlaşması Ne Zaman İmzalandı?

Versay Antlaşması 28 Haziran 1919 yılında imzalanmış ve 1 Eylül 1939'da bitmiştir. Almanya ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan bu antlaşmanın sonuçları dünya tarihinde büyük önem taşımıştır.

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