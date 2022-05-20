Versay Antlaşması Maddeleri - Versay Antlaşması Sonuçları, Nedeni, Tarafları, Tarihi ve Önemi

Versay Antlaşması tarihte görülen en önemli antlaşmalardan birisidir. Birinci Dünya Savaşı sonrasında yapılan Versay Antlaşması, bugüne kadar görülmüş en ağır teslimiyet anlaşmalarından birisidir. İçerdiği ağır koşullardan ötürü ses getiren bu antlaşmanın neden ortaya çıktığı ve nasıl sonuçlandığı merak edilmiştir. Versay Antlaşması İtilaf Devletleri ile Almanya arasında imzalanmıştır. Almanya'da büyük tepkiye neden olan bu antlaşmanın maddeleri de önem kazanmıştır. Versay Antlaşması maddeleri ile beraber sonuçları Dünya ülkeleri için ağır olmuştur. 3 ay yürürlükte kalan bu antlaşmanın dünya ülkeleri açısından ne gibi olumsuz sonuçları olduğu da tartışılmıştır.