Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Vesvese Duası - Peygamber Efendimizin Okuduğu Vesveseden Kurtulmak İçin Okunacak Dua ve Zikirler
Giriş Tarihi: 30.10.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 16:17

Vesvese Duası - Peygamber Efendimizin Okuduğu Vesveseden Kurtulmak İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Vesveseden kurtulmak için okunacak dua hem içimizi rahatlatacak hem de manevi huzurumuzu sağlayacak dualar olarak karşımız acıkabilmektedir. Daha iyi, daha mutlu hissedebilmek için geçmişten günümüze insanlar duaların şifasından yararlanmaktadır. Peygamber Efendimizin vesvese duası da sık sık aranan ve merak edilen dualardandır. Hem vesveseden korunma duası öğrenmek hem de kalpteki vesveseden kurtulmak için hangi dualar okunur merak ediyorsanız, işte detaylar. İşte Vesvese duası okunuşu ve anlamı...

Vesvese Duası - Peygamber Efendimizin Okuduğu Vesveseden Kurtulmak İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Vesvese için okunacak dualar özellikle doktora dahi gittikten sonra hala devam eden kalpteki vesveseden kurtulmak için dualar olarak aranmaktadır. Ruhen ve bedenen daha iyi hissetmek, kendimizi güvende ve vesveselerden kurtulmuş hissetmek bazen sadece dualarla mümkün olabilmektedir. Peygamber Efendimizin vesvese duası ile ilgili hem kaç kere okunacağı hem de nasıl iyi geleceği ile ilgili detay ve ayrıntıları sizin için hazırladık. Vesvese duası ya da vesveseden korunma duası hangileridir?

Vesvese Duası - Peygamber Efendimizin Okuduğu Vesveseden Kurtulmak İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Vesvese İçin Okunacak Dua

Vesvese kuşkulu olmak, işkillenmek anlamına gelen bir kelimedir. Kişinin vesveseli olması her şeyden kuşkulanması ya da her yerden kuruntu yapması onun hem yaşam kalitesini bozar hem de sosyal bir insan olmasını engeller. Vesvese duası ile hem kendi içinizi rahatlatabilir hem de daha iyi hissedebilirsiniz. Vesveseden korunmak için ya da vesvese anında vesveseden kurtulmak için okunacak dualar, okunuş şekilleri ve anlamları ise aşağıdaki gibidir;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Vesvese Duası - Peygamber Efendimizin Okuduğu Vesveseden Kurtulmak İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Bismillahirrahmanirrahim

Amentü billahi ve rusülihi hüve'l evvelü ve'l ahirü ve'z zahirü ve'l batinü ve hüve bi külli şey'in alim.

Anlamı; Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Evveli ve ahiri olmayan, zahir ve batın olan ve her şeyi bilem Allahü Teala'ya ve Onun Peygamberlerine inandım

Bismillahirrahmanirrahim

Kul e'ûzü bi-Rabbi'n-nâs. Meliki'n-nâs. İlâhi'n-nâs. Min şerri'l-vesvâsi'l-hânnâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûri'n-nâs. Mine'l-cinneti ve'n-nâs.

Anlamı; Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım.

Yukarıda yer alan vesveseden kurtulmak için okunacak duaları kendinizi vesveseli hissettiğiniz, içiniz sıkıldığı her an okuyabilirsiniz. Gün içinde okunduğunda en az 7 tekrar yapmanız daha uygun olacaktır.

Vesvese Duası - Peygamber Efendimizin Okuduğu Vesveseden Kurtulmak İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Kalpteki Vesveseden Kurtulmak İçin Dua

Vesvese insanın içini daraltan ruh hallerinden biridir. Kendimizi çıkmazda ve kötü hissettirir ve bazen çözüm bulamayacak kadar kötü hissederiz. Böyle durumlarda yani kalpteki vesveseden kurtulmak gerektiği durumlarda özellikle Nas ve Felak sureleri rahatlamamıza ve daha hissetmemize yardımcı olacaktır. Kalpteki vesveseden kurtulmak için okunacak duaları her duayı 7 kere olacak şekilde okumalıyız ve vesveseye sürükleyen durumdan uzaklaşmalıyız. İşte kalpteki vesvese için okunacak 2 duanın okunuşu ve anlamı;

Vesvese Duası - Peygamber Efendimizin Okuduğu Vesveseden Kurtulmak İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Nas Suresi

Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzü bi-Rabbi'n-nâs. Meliki'n-nâs. İlâhi'n-nâs. Min şerri'l-vesvâsi'l-hânnâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûri'n-nâs. Mine'l-cinneti ve'n-nâs.

Anlamı; Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım.

Felak Suresi

Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'uzü birabbil felak. Min şerri ma halak. Ve min şerri Ğasikın iza vekab. Ve min şerrineffasati fil'ukad. Ve min şerri hasidin iza hased.

Anlamı; Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım.

SON DAKİKA