Vesvese Duası - Peygamber Efendimizin Okuduğu Vesveseden Kurtulmak İçin Okunacak Dua ve Zikirler

Bismillahirrahmanirrahim

Amentü billahi ve rusülihi hüve'l evvelü ve'l ahirü ve'z zahirü ve'l batinü ve hüve bi külli şey'in alim.

Anlamı; Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Evveli ve ahiri olmayan, zahir ve batın olan ve her şeyi bilem Allahü Teala'ya ve Onun Peygamberlerine inandım

Bismillahirrahmanirrahim

Kul e'ûzü bi-Rabbi'n-nâs. Meliki'n-nâs. İlâhi'n-nâs. Min şerri'l-vesvâsi'l-hânnâs. Ellezî yüvesvisü fî sudûri'n-nâs. Mine'l-cinneti ve'n-nâs.

Anlamı; Rahman ve Rahim olan Allah'ın adı ile. Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım.

Yukarıda yer alan vesveseden kurtulmak için okunacak duaları kendinizi vesveseli hissettiğiniz, içiniz sıkıldığı her an okuyabilirsiniz. Gün içinde okunduğunda en az 7 tekrar yapmanız daha uygun olacaktır.