Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:20

VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Veterinerlik taban puanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercihler için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Sayısal puan türüyle alan 4 yıllık veterinerlik bölümü, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte veterinerlik taban puanları ve kontenjanları

VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2022

Üniversite Adı Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2022
2021
2020
2019		 Yer.
2022
2021
2020
2019		 Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019		 Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(İngilizce) (5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 49.281
47.571
50.000
53.756		 458,45818
395,19103
455,21295
414,49339
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 165+5
165+5
165+5
165+5		 170
170
170
170		 62.045
55.676
58.900
68.330		 443,83492
385,72823
444,93616
395,38481
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 70.985
62.947
64.800
68.840		 434,09003
377,89658
438,28158
394,78577
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 110+3
110+3
110+3
110+3		 113
113
113
113		 73.004
63.674
68.300
76.317		 431,91549
377,15584
434,28532
385,76600
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 75+2
75+2
75+2
75+2		 77
77
77
77		 81.515
73.364
79.800
90.158		 423,28274
367,29232
421,12309
370,35668
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 81.564
70.255
76.700
85.223		 423,24305
370,33790
424,58494
375,58784
VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 70+2
70+2
60+2
60+2		 72
72
62
62		 92.052
80.878
86.500
98.557		 412,96075
359,96478
413,79198
361,90478
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 150+4
150+4
155+4
155+4		 154
154
159
159		 92.568
83.068
92.700
106.068		 412,45231
357,86661
407,18825
354,83476
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
80+2
80+2		 93
93
82
82		 97.765
92.918
97.800
109.362		 407,58653
349,13309
401,93257
351,80410
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Milas Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 104.902
96.173
102.000
115.784		 401,03425
346,40504
396,89793
346,21664
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(Kiraz) (5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 105.680
95.955
96.500
104.060		 400,38152
346,58050
403,25455
356,68023
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 106.439
97.238
101.000
109.148		 399,64999
345,48926
397,69836
352,00318
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 108.555
100.730
108.000
121.697		 397,84207
342,59889
391,35698
341,35269
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 112.279
101.414
107.000
120.794		 394,60469
342,01595
392,24590
342,06260
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 100+3
100+3
100+3
100+3		 103
103
103
103		 115.615
104.861
112.000
127.734		 391,76861
339,13062
387,01490
336,74793
VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ceyhan Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 117.428
111.073
118.000
134.165		 390,27018
334,14380
381,90208
331,94149
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 123.216
112.667
117.000
133.450		 385,57305
332,85590
382,51037
332,46544
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 90+3
90+3
90+3
90+3		 93
93
93
93		 125.201
114.368
123.000
141.386		 383,99760
331,58155
377,91271
326,94385
ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)		 SAY 2+0
2+0

 2


 126.882
Dolmadı

 382,62510
Dolmadı
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(Burslu) (5 Yıllık)		 SAY 7+0
7+0
5+0
3+0		 7
7
5
3		 128.212
115.780
126.000
130.111		 381,62989
330,51915
375,38729
334,90615
VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 128.736
116.447
129.000
146.360		 381,21291
329,99740
372,76914
323,67271
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 65+2
65+2
60+2
60+2		 67
67
62
62		 133.663
119.191
127.000
144.182		 377,48418
328,02100
374,17224
325,09455
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 134.129
119.883
130.000
152.038		 377,13967
327,51275
371,62823
320,06190
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 135.671
121.097
129.000
141.533		 376,04686
326,60589
372,15120
326,84165
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(Ereğli) (5 Yıllık)		 SAY 50+2
50+2
60+2
 52
52
62
 137.305
121.852
133.000
 374,88768
326,06912
368,83580
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi		 Veterinerlik
(5 Yıllık)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 148.000
129.516
143.000
163.875		 367,38460
320,71692
361,04356
313,03252
SON DAKİKA