Giriş Tarihi: 18.07.2023 11:19 Güncelleme Tarihi: 18.07.2023 11:20

VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Veterinerlik taban puanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercihler için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Sayısal puan türüyle alan 4 yıllık veterinerlik bölümü, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte veterinerlik taban puanları ve kontenjanları