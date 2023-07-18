VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2023: Özel ve devlet üniversitesi Veterinerlik taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları

Veterinerlik taban puanları 2023 hakkında araştırmalar başladı. YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercihler için bekleyişe geçecek ve hangi üniversiteyi, hangi bölümü seçeceğine karar verecek. Bu noktada ÖSYM YÖK Atlas ile işletme taban puanları ve başarı sıralamaları gündemdeki yerini almış durumda. Sayısal puan türüyle alan 4 yıllık veterinerlik bölümü, Türkiye'de en çok tercih edilen bölümler arasında yer almaktadır. Özel ve devlet üniversitelerinde bu bölümü okuma imkanı elde edebilirsiniz. İşte veterinerlik taban puanları ve kontenjanları
VETERİNERLİK TABAN PUANLARI 2022
|Üniversite Adı
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2022
2021
2020
2019
|Yer.
2022
2021
2020
2019
|Başarı
Sırası
2022
2021
2020
2019
|Taban
Puanı
2022
2021
2020
2019
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(İngilizce) (5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|49.281
47.571
50.000
53.756
|458,45818
395,19103
455,21295
414,49339
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|165+5
165+5
165+5
165+5
|170
170
170
170
|62.045
55.676
58.900
68.330
|443,83492
385,72823
444,93616
395,38481
|İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|70.985
62.947
64.800
68.840
|434,09003
377,89658
438,28158
394,78577
|BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|110+3
110+3
110+3
110+3
|113
113
113
113
|73.004
63.674
68.300
76.317
|431,91549
377,15584
434,28532
385,76600
|ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Samsun)(Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|75+2
75+2
75+2
75+2
|77
77
77
77
|81.515
73.364
79.800
90.158
|423,28274
367,29232
421,12309
370,35668
|AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|81.564
70.255
76.700
85.223
|423,24305
370,33790
424,58494
375,58784
|BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|70+2
70+2
60+2
60+2
|72
72
62
62
|92.052
80.878
86.500
98.557
|412,96075
359,96478
413,79198
361,90478
|SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|150+4
150+4
155+4
155+4
|154
154
159
159
|92.568
83.068
92.700
106.068
|412,45231
357,86661
407,18825
354,83476
|ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (Kayseri)(Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
80+2
80+2
|93
93
82
82
|97.765
92.918
97.800
109.362
|407,58653
349,13309
401,93257
351,80410
|MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Milas Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|104.902
96.173
102.000
115.784
|401,03425
346,40504
396,89793
346,21664
|DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İzmir)(Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(Kiraz) (5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|105.680
95.955
96.500
104.060
|400,38152
346,58050
403,25455
356,68023
|TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|106.439
97.238
101.000
109.148
|399,64999
345,48926
397,69836
352,00318
|BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|108.555
100.730
108.000
121.697
|397,84207
342,59889
391,35698
341,35269
|AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|112.279
101.414
107.000
120.794
|394,60469
342,01595
392,24590
342,06260
|KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|100+3
100+3
100+3
100+3
|103
103
103
103
|115.615
104.861
112.000
127.734
|391,76861
339,13062
387,01490
336,74793
|ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (Adana)(Devlet)
Ceyhan Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|117.428
111.073
118.000
134.165
|390,27018
334,14380
381,90208
331,94149
|AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|123.216
112.667
117.000
133.450
|385,57305
332,85590
382,51037
332,46544
|ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (Erzurum)(Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|90+3
90+3
90+3
90+3
|93
93
93
93
|125.201
114.368
123.000
141.386
|383,99760
331,58155
377,91271
326,94385
|ANKARA ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (5 Yıllık)
|SAY
|2+0
2+0
—
—
|2
—
—
—
|126.882
Dolmadı
—
—
|382,62510
Dolmadı
—
—
|YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(Burslu) (5 Yıllık)
|SAY
|7+0
7+0
5+0
3+0
|7
7
5
3
|128.212
115.780
126.000
130.111
|381,62989
330,51915
375,38729
334,90615
|HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|128.736
116.447
129.000
146.360
|381,21291
329,99740
372,76914
323,67271
|SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|65+2
65+2
60+2
60+2
|67
67
62
62
|133.663
119.191
127.000
144.182
|377,48418
328,02100
374,17224
325,09455
|FIRAT ÜNİVERSİTESİ (Elazığ)(Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|134.129
119.883
130.000
152.038
|377,13967
327,51275
371,62823
320,06190
|KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|135.671
121.097
129.000
141.533
|376,04686
326,60589
372,15120
326,84165
|NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (Konya)(Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(Ereğli) (5 Yıllık)
|SAY
|50+2
50+2
60+2
—
|52
52
62
—
|137.305
121.852
133.000
—
|374,88768
326,06912
368,83580
—
|YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
Veteriner Fakültesi
|Veterinerlik
(5 Yıllık)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|148.000
129.516
143.000
163.875
|367,38460
320,71692
361,04356
313,03252