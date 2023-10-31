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Giriş Tarihi: 31.10.2023 18:23 Güncelleme Tarihi: 31.10.2023 18:24

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim öğrencilerine verilen destek bursu başvuruları sonuç adımında. 1-15 Ekim 2023 tarihleri arasında işlemlerini tamamlayan adaylar VGM burs sonuçları sorgulama ekranı ziyaretlerini sürdürüyor. Öte yandan kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ile yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere verilecek VGM burs ücretleri de belli oldu. Peki; Ortaöğrenim VGM burs sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte güncel durum...

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor!

VGM burs sonuçları sorgulama işlemleri tüm hızıyla devam ediyor. Başvuruların sona ermesinin ardından öğrencilerin gözü kulağı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nden gelecek son dakika açıklamasına çevrilmiş durumda. Bu noktada "Ortaöğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı?" sorularına yanıt aranıyor. Peki, 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, nasıl öğrenilir? İşte VGM burs başvuru sonuçları ve ücretleri hakkında detaylı bilgiler.

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor!

2023-2024 ORTAÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

2023-2024 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları yükseköğrenim (üniversite) için devam ediyor.

VGM ortaöğrenim burs başvuruları ise 01 Ekim 2023 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

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VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor!

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-2024 eğitim yılı VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı.

Geçtiğimiz yıl burs başvuruları 20 Kasım'da sona ermiş ve sonuçlar 14 Aralık'ta erişime açılmıştı. Buna göre, VGM ortaöğrenim burs başvuru sonuçlarının Kasım ayının ikinci haftası açıklanması bekleniyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor!

VGM BURS SONUÇLARI 2023-2024 SORGULAMA EKRANI

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adayların sorgulama işlemi yapabilmesi için aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor.

VGM burs sonuçları erişime açıldığında "vgm.gov.tr" adresinden "BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI" duyurusu gelecek ve sorgulama ekranı aktif olacak.

T.C. KİMLİK NUMARASI

AD-SOYAD

DOĞUM TARİHİ

BABA ADI

VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor!

2023-2024 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR - KAÇ TL?

VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2023-2024 eğitim/öğretim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1250,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.

Ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

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