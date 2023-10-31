VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı son dakika duyurusu bekleniyor!

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim öğrencilerine verilen destek bursu başvuruları sonuç adımında. 1-15 Ekim 2023 tarihleri arasında işlemlerini tamamlayan adaylar VGM burs sonuçları sorgulama ekranı ziyaretlerini sürdürüyor. Öte yandan kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ile yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere verilecek VGM burs ücretleri de belli oldu. Peki; Ortaöğrenim VGM burs sonuçları açıklandı mı, nereden öğrenilir? 2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte güncel durum...