VGM BURS SONUÇLARI TIKLA SORGULA 2023-2024: Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Lisans ve ön lisans öğrencileri için başvurular, 20-31 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde ortaöğrenim eğitim yardımı sonuçlarının ilan edilirken üniversite VGM burs başvuru sonucu için de heyecanlı bekleyiş başladı. 1250,00 TL'lik yükseköğrenim bursundan yararlanmak isteyen binlerce öğrenci, gözlerini sonuçlar için gelecek resmi açıklamalara çevirdi. Peki, Yükseköğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.