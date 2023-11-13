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Haberler Fotohaber VGM BURS SONUÇLARI TIKLA SORGULA 2023-2024: Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 13.11.2023 07:40 Güncelleme Tarihi: 13.11.2023 07:40

VGM BURS SONUÇLARI TIKLA SORGULA 2023-2024: Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs sonuçları sorgulama ekranı ziyaret ediliyor. Lisans ve ön lisans öğrencileri için başvurular, 20-31 Ekim 2023 tarihleri arasında alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde ortaöğrenim eğitim yardımı sonuçlarının ilan edilirken üniversite VGM burs başvuru sonucu için de heyecanlı bekleyiş başladı. 1250,00 TL'lik yükseköğrenim bursundan yararlanmak isteyen binlerce öğrenci, gözlerini sonuçlar için gelecek resmi açıklamalara çevirdi. Peki, Yükseköğrenim VGM burs sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? İşte, 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite VGM burs başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve konu ile ilgili tüm detaylar.

VGM BURS SONUÇLARI TIKLA SORGULA 2023-2024: Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yükseköğrenim VGM burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. 2023-2024 Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları lisans, ön lisans ve yabancı uyruklu öğrenciler için 20-31 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmişti. İşlemlerini tamamlayan öğrencilerin yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları için geri sayımı sürüyor. Yapılan değerlendirmelerin ardından başvurusu olumlu sonuçlanan öğrencilere aylık 1250,00 TL karşılıksız burs verilecek. Peki, Üniversite VGM burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Vakıflar Genel Müdürlüğü 2023-2024 VGM burs sonuçları sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.

VGM BURS SONUÇLARI TIKLA SORGULA 2023-2024: Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2023-2024 VGM BURS BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

2023-2024 eğitim öğretim yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM burs ve eğitim yardımı başvuruları sona erdi.

VGM ortaöğrenim bursu (ilkokul/ortaokul/ lise) başvuruları 01 Ekim 2023 - 15 Ekim 2023 tarihleri arasında, yükseköğrenim bursu (önlisans/lisans) ve yabancı uyruklu öğrenci bursu başvuruları ise 20 Ekim 2023 - 31 Ekim 2023 tarihleri arasında alındı.

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VGM BURS SONUÇLARI TIKLA SORGULA 2023-2024: Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

2023-2024 YÜKSEKÖĞRENİM VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023-2024 Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. VGM burs sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından ilan edilecek. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

VGM BURS SONUÇLARI TIKLA SORGULA 2023-2024: Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sonuçlar ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

''Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.''

VGM BURS SONUÇLARI TIKLA SORGULA 2023-2024: Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

VGM BURS SONUÇLARI 2023-2024 SORGULAMA EKRANI

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adayların sorgulama işlemi yapabilmesi için aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor.

VGM burs sonuçları erişime açıldığında "vgm.gov.tr" adresinden "BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI" duyurusu gelecek ve sorgulama ekranı aktif olacak.

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