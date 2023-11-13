VGM BURS SONUÇLARI TIKLA SORGULA 2023-2024: Yükseköğrenim VGM burs başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada sonuçlar ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

''Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacaktır. Yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları internet sitemiz üzerinden açıklanacak olup konu ile ilgili tüm duyular yine www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

Yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine başlanmış olup yapılacak değerlendirme sonrasında başvuru sonuçları www.vgm.gov.tr üzerinden açıklanacaktır.''