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Haberler Fotohaber VGM BURS SONUCU SORGULAMA 2023 | Yükseköğrenim VGS burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nasıl öğrenilir?
Giriş Tarihi: 29.11.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 29.11.2023 07:54

VGM BURS SONUCU SORGULAMA 2023 | Yükseköğrenim VGS burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nasıl öğrenilir?

VGM burs sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ilkokul, ortaokul ve yükseköğrenim gören öğrenciler için burs başvurusu açılırken, bunlardan sadece yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklanmadı. Bu noktada halihazırda başvuru yapan adaylar, "VGS burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt arıyor. VGM burs sonucu sorgulama, vgm.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Peki, VGS burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte detaylar

VGM BURS SONUCU SORGULAMA 2023 | Yükseköğrenim VGS burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nasıl öğrenilir?

VGM burs sonucu ne zaman açıklanır, bugün açıklanır mı sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Vakıflar Genel Müdürlüğü VGM yükseköğrenim burs başvurusu geçtiğimiz aylarda sona ererken, başvuru yapan adaylar sonuçlar için bekleyişe devam ediyor. İşte, VGM burs sonuçları sorgulama sayfası

VGM BURS SONUCU SORGULAMA 2023 | Yükseköğrenim VGS burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nasıl öğrenilir?

YÜKSEKÖĞRETİM VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023-2024 VGM burs başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. VGM burs sonuçları, başvuru değerlendirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte ilan edilecek. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde detaylar haberimizde yer alacaktır.

Yükseköğrenim burs başvurularının değerlendirme işlemlerine Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'nün burs başvuru sonuçlarını açıklamasının ardından başlanacak olup başvuru sonuçları ile ilgili duyurular www.vgm.gov.tr üzerinden yapılacaktır.

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VGM BURS SONUCU SORGULAMA 2023 | Yükseköğrenim VGS burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nasıl öğrenilir?

VGM BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru sonuçları, yapılacak değerlendirmenin ardından vgm.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Adayların sorgulama işlemi yapabilmesi için aşağıda yer alan bilgileri eksiksiz doldurması gerekiyor.

VGM burs sonuçları erişime açıldığında "vgm.gov.tr" adresinden "BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI" duyurusu gelecek ve sorgulama ekranı aktif olacak.

T.C. KİMLİK NUMARASI

AD-SOYAD

DOĞUM TARİHİ

BABA ADI

VGM BURS SONUCU SORGULAMA 2023 | Yükseköğrenim VGS burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nasıl öğrenilir?

2023-2024 VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2023-2024 eğitim/öğretim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1250,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

VGM BURS SONUCU SORGULAMA 2023 | Yükseköğrenim VGS burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nasıl öğrenilir?

BURS ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin banka hesap açtırma işlemleri ardından ödemeler en kısa sürede planlanır ve Ekim ayı itibarıyla geriye dönük olarak yatırılır.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır. Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

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