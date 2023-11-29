VGM BURS SONUCU SORGULAMA 2023 | Yükseköğrenim VGS burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı, nasıl öğrenilir?

VGM burs sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini son dakika almış durumda. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından her yıl ilkokul, ortaokul ve yükseköğrenim gören öğrenciler için burs başvurusu açılırken, bunlardan sadece yükseköğrenim burs başvuru sonuçları açıklanmadı. Bu noktada halihazırda başvuru yapan adaylar, "VGS burs sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusuna yanıt arıyor. VGM burs sonucu sorgulama, vgm.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Peki, VGS burs sonuçları ne zaman açıklanacak, bugün açıklanır mı? İşte detaylar