VGM bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 VGM burs ödeme tarihleri (lisans/ön lisans)

2023-2024 VGM burs ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı ilk kez ödeme alacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları erişime açıldı. Başvuruları olumlu sonuçlanan üniversite öğrencileri şimdi 2023-2024 VGM burs ödeme takvimini gündemine aldı. Lisans ve ön lisans öğrencilerinin yakından takip ettiği VGM burs ödeme tarihleri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile netliğe kavuştu. Peki, VGM bursu ve ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL ödenecek? İşte yanıtı.