Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber VGM bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 VGM burs ödeme tarihleri (lisans/ön lisans)
Giriş Tarihi: 30.11.2023 15:47 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 15:47

VGM bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 VGM burs ödeme tarihleri (lisans/ön lisans)

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Böylece burs almaya hak kazananlar belli oldu. Şimdi binlerce üniversite öğrencisi, bursların yatacağı tarihi sorguluyor. VGM son dakika açıklaması ile 2023-2024 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim bursu ödeme tarihleri netleşti. Yükseköğrenim bursu Ekim-Mayıs ayları arasında ödenecek. Yani hak sahipleri 8 ay boyunca belirlenen tutarları hesaplarında görecek. Peki, VGM bursu ne zaman yatacak? İşte, Lisans/Ön lisans 2023-2024 VGM burs ödeme tarihleri...

VGM bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 VGM burs ödeme tarihleri lisans/ön lisans

2023-2024 VGM burs ödemelerinin ne zaman hesaplara yatırılacağı ilk kez ödeme alacak öğrenciler tarafından merak ediliyor. Yükseköğrenim burs başvuru sonuçları erişime açıldı. Başvuruları olumlu sonuçlanan üniversite öğrencileri şimdi 2023-2024 VGM burs ödeme takvimini gündemine aldı. Lisans ve ön lisans öğrencilerinin yakından takip ettiği VGM burs ödeme tarihleri Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklama ile netliğe kavuştu. Peki, VGM bursu ve ne zaman yatacak, ne kadar, kaç TL ödenecek? İşte yanıtı.

VGM bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 VGM burs ödeme tarihleri lisans/ön lisans

YÜKSEKÖĞRETİM VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2023-2024 VGM burs başvuru sonuçları açıklandı.

Örgün lisans ve önlisans programlarında eğitim gören öğrencileri kapsayan yükseköğrenim burs başvuru sonuçları 29 Kasım'da erişime açıldı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''01 Kasım 2023 tarihi itibariyle sona eren yükseköğrenim burs başvuruları için değerlendirme işlemleri tamamlanmış ve sonuçlar 29 Kasım 2023 tarihinde açıklanmıştır.''

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS SONUÇLARI SORGULAMA

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
VGM bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 VGM burs ödeme tarihleri lisans/ön lisans

2023-2024 VGM BURSU NE KADAR, KAÇ TL?

VGM'nin resmi internet sayfasından yayınlanan duyuruda "2023-2024 eğitim/öğretim yılında öğrencilerimize verilmesi planlanan eğitim yardımı/burs miktarları ortaöğrenim eğitim yardımı için aylık 750,00 TL, yükseköğrenim bursu için ise aylık 1250,00 TL'dir." ifadelerine yer verildi.

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile verilir.

VGM bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 VGM burs ödeme tarihleri lisans/ön lisans

2023-2024 VGM BURSU NE ZAMAN YATACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ilk burs ödemeleri, hesap açım ve belge tamamlama işlemlerinin ardından Ekim ayından itibaren dikkate alınarak geriye dönük olarak ödenecek.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, okumakta oldukları eğitim kurumunun bulunduğu ilin bağlı olduğu vakıflar bölge müdürlüğünce ödenecek.

Öğrenciler vakıflar bölge müdürlüğüne gerekli evraklar ile öğrenci adına açılmış banka hesap numarasını iletecek.

VGM bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 VGM burs ödeme tarihleri lisans/ön lisans

Öğrenci adına Vakıf Katılım Bankası'ndan hesap açılmalıdır. Eğer bulunulan yerde Vakıf Katılım Bankası Şubesi yoksa Ziraat Bankası Şube'sinden hesap açtırılabilir.

Burs almaya hak kazanan öğrencilere bursları, burs ödeme aylarında her ayın 10'una kadar banka hesaplarına ilgili Bölge Müdürlüğü tarafından yatırılır.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı 25 Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgilerine www.vgm.gov.tr adresinden erişilebilir.

SON DAKİKA