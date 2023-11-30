VGM bursu ne zaman yatacak? 2023-2024 VGM burs ödeme tarihleri (lisans/ön lisans)

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuru sonuçları geçtiğimiz gün açıklandı. Böylece burs almaya hak kazananlar belli oldu. Şimdi binlerce üniversite öğrencisi, bursların yatacağı tarihi sorguluyor. VGM son dakika açıklaması ile 2023-2024 eğitim öğretim yılı yükseköğrenim bursu ödeme tarihleri netleşti. Yükseköğrenim bursu Ekim-Mayıs ayları arasında ödenecek. Yani hak sahipleri 8 ay boyunca belirlenen tutarları hesaplarında görecek. Peki, VGM bursu ne zaman yatacak? İşte, Lisans/Ön lisans 2023-2024 VGM burs ödeme tarihleri...