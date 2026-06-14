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Haberler Fotohaber Vizontele hangi yıl, nerede çekildi? Vizontele oyuncu kadrosu ve konusu!
Giriş Tarihi: 14.06.2026 18:49

Vizontele hangi yıl, nerede çekildi? Vizontele oyuncu kadrosu ve konusu!

Türk sinemasının yapımlarından Vizontele, ekranlarda yeniden izleyiciyle buluşuyor. Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini üstlendiği film, Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı senaryosuyla dikkat çekiyor. 1970'li yıllarda Anadolu'nun doğusundaki bir köyde geçen hikâye, televizyonun gelişiyle yaşanan değişimleri konu alıyor.Vizontele filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.

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Vizontele hangi yıl, nerede çekildi? Vizontele oyuncu kadrosu ve konusu!

2001 yılında vizyona giren Vizontele, Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak tarafından yönetilen Türk film 1970'li yılların başında Van'daki bir köyde geçen hikâye, televizyonun gelişiyle birlikte yaşanan değişimleri konu alıyor.Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken yapımda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Cem Yılmaz, Tolga Çevik, Erdal Tosun ve Şafak Sezer gibi isimler yer alıyor.

Vizontele hangi yıl, nerede çekildi? Vizontele oyuncu kadrosu ve konusu!

VİZONTELE KONUSU NEDİR?


Film, 1970'li yıllarda Türkiye'nin doğusundaki bir köyde geçmektedir. Köy halkı, ilk defa televizyonla tanışacaktır. Belediye Başkanı Nazmi (Altan Erkekli) ve köy halkı, devlet tarafından gönderilen televizyonu heyecanla beklemektedir. Ancak, televizyonun kurulumu ve çalıştırılması sırasında yaşanan komik ve dramatik olaylar, filmin ana temasını oluşturur. Filmin ismi "Vizontele", köy halkının televizyonu yanlış telaffuz etmesinden gelir.

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Vizontele hangi yıl, nerede çekildi? Vizontele oyuncu kadrosu ve konusu!

VİZONTELE HANGİ YIL, NEREDE ÇEKİLDİ?

Yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın birlikte yaptığı, senaryosunu da Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı bir Türk komedi sinema filmidir. Filmin hikayesi Hakkâri'de geçmekteyse de, burada çekim yapmanın zorluğu nedeniyle çekimler, Van'ın Gevaş ilçesinde yapıldı. Çoğunlukla Beşiktaş Kültür Merkezi oyuncularının rol aldığı filmin 2003 yılında Vizontele Tuuba adlı bir devam filmi de çekildi.

Vizontele hangi yıl, nerede çekildi? Vizontele oyuncu kadrosu ve konusu!

VİZONTELE OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Yılmaz Erdoğan - Deli Emin

Demet Akbağ - Sıti Ana

Altan Erkekli - Nazmi

Cem Yılmaz - Fikri

Şebnem Sönmez - Gülizar

Bican Günalan - Sezgin

Erdal Tosun - Şeyhmuz

Cezmi Baskın - Latif

Meral Çetinkaya - Nevin

Yasemin Alkaya - Gülşen

Zeynep Tokuş - Asiye

İclal Aydın - Reyhan

Erkan Can - Mela Hüseyin

Tolga Çevik - Nazif

Mesut Çakarlı - Rıfat

Tuncer Salman - Ahmet

Serhat Özcan - Engin

Şafak Sezer - Veli

Şener Kökkaya - Basri

Zerrin Sümer - Zerrin

Selahattin Taşdöğen - Simo

Betül Arım - İsmihal

Sinan Bengier - Cevat

Vizontele hangi yıl, nerede çekildi? Vizontele oyuncu kadrosu ve konusu!

Deniz Erdoğan - Cevdet

Yaşar Akın - İhsan

Caner Alkaya - İso

Şenol Bali - Yılmaz

Şahin Yaylı - Musto

Sinan Kılıç - Aykut

Köksal Engür - Tekin

Can Kahraman - Ezo

Sertaç Demirtaş - Fikri'nin çırağı Yaşar

Vizontele hangi yıl, nerede çekildi? Vizontele oyuncu kadrosu ve konusu!
Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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