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Vizontele hangi yıl, nerede çekildi? Vizontele oyuncu kadrosu ve konusu!
Giriş Tarihi: 14.06.2026 18:49
Vizontele hangi yıl, nerede çekildi? Vizontele oyuncu kadrosu ve konusu!
Türk sinemasının yapımlarından Vizontele, ekranlarda yeniden izleyiciyle buluşuyor. Yılmaz Erdoğan ve Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğini üstlendiği film, Yılmaz Erdoğan'ın kaleme aldığı senaryosuyla dikkat çekiyor. 1970'li yıllarda Anadolu'nun doğusundaki bir köyde geçen hikâye, televizyonun gelişiyle yaşanan değişimleri konu alıyor.Vizontele filmi konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor.