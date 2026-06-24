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WhatsApp çöktü mü, ne oldu? 24 Haziran 2026 WhatsApp, Facebook, Instagram erişim sorunu!
Giriş Tarihi: 24.06.2026 01:27
WhatsApp çöktü mü, ne oldu? 24 Haziran 2026 WhatsApp, Facebook, Instagram erişim sorunu!
WhatsApp çöktü mü son dakika haberleri arasında araştırılmaya başladı. Mesajlaşma uygulaması dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Ancak uygulamaya erişim sorunları yaşandığı kullanıcılar tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Ayrıca Instagram ve Facebook erişim sorunları da ön plana çıktı. Peki; 24 Haziran 2026 WhatsApp çöktü mü, ne oldu?