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Giriş Tarihi: 24.06.2026 01:27

WhatsApp çöktü mü, ne oldu? 24 Haziran 2026 WhatsApp, Facebook, Instagram erişim sorunu!

WhatsApp çöktü mü son dakika haberleri arasında araştırılmaya başladı. Mesajlaşma uygulaması dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılıyor. Ancak uygulamaya erişim sorunları yaşandığı kullanıcılar tarafından sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Ayrıca Instagram ve Facebook erişim sorunları da ön plana çıktı. Peki; 24 Haziran 2026 WhatsApp çöktü mü, ne oldu?

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WhatsApp çöktü mü, ne oldu? 24 Haziran 2026 WhatsApp, Facebook, Instagram erişim sorunu!

WhatsApp çöktü mü 24 Haziran'a giriş saatleri itibarıyla gündemdeki yerini aldı. Kullanıcılar 'erişim sorunu' uyarısı alırken yeni mesajlarına ulaşamıyor. Facebook, Instagram kullanıcıları da sorun yaşadı.

WhatsApp çöktü mü, ne oldu? 24 Haziran 2026 WhatsApp, Facebook, Instagram erişim sorunu!

SON DAKİKA: WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp'a erişim sorunları yaşanıyor. Uygulamadan 'mesajlarınız olabilir' uyarısı alan kullanıcılar yeni mesaj alamıyor ve gönderemiyor.

Pek çok kullanıcı aynı sorunu yaşadığını dile getirdi.

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WhatsApp çöktü mü, ne oldu? 24 Haziran 2026 WhatsApp, Facebook, Instagram erişim sorunu!

WHATSAPP MESAJLARIM NEDEN GÖNDERİLEMİYOR?

Milyonlarca kullanıcı bulunan popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'a girerken uygulamaya erişimde zorluk yaşadı.

WhatsApp çöktü mü, ne oldu? 24 Haziran 2026 WhatsApp, Facebook, Instagram erişim sorunu!

Konuya ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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