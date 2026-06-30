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Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:44 Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 09:48

Whatsapp'a kullanıcı adı özelliği geliyor! Whatsapp kullanıcı adı nasıl alınır?

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcı adı özelliği ile gizlilik konusunda yeni bir adım taıyor. Meta çatısı altındaki platform, kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmadan iletişim kurabilmelerini sağlayacak yeni bir sistemi hayata geçiriyor. Peki, Whatsapp kullanıcı adı nasıl alınır, çıktı mı?

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Whatsapp’a kullanıcı adı özelliği geliyor! Whatsapp kullanıcı adı nasıl alınır?

Anlık mesajlaşmada devrim niteliğindeki bu gelişme, özellikle yeni tanışılan kişilerle veya topluluk gruplarında numara paylaşma zorunluluğunu ortadan kaldırıyor. Kademeli olarak kullanıma açılan sistem sayesinde, profil ayarlarına giren herkes istediği ismi diğer kişilerden önce rezerve etme şansına sahip olacak. Uygulama, küresel lansman öncesinde ad çakışmalarını önlemek amacıyla bu yöntemi seçti.

Whatsapp’a kullanıcı adı özelliği geliyor! Whatsapp kullanıcı adı nasıl alınır?

WHATSAPP KULLANICI ADI NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

Uygulamanın en güncel sürümüne sahip olan kullanıcılar, hesaplarına gelen bildirimle birlikte işlemlerini saniyeler içinde tamamlayabiliyor. Profilinizi güvenceye almak için öncelikle uygulamanın "Ayarlar" sekmesine giriş yapmanız gerekiyor.

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Whatsapp’a kullanıcı adı özelliği geliyor! Whatsapp kullanıcı adı nasıl alınır?

Ardından "Hesap" menüsü altında yer alan "Kullanıcı Adı" seçeneğine tıklayarak, henüz başkası tarafından alınmamış benzersiz bir kombinasyon belirleyebilirsiniz.

Whatsapp’a kullanıcı adı özelliği geliyor! Whatsapp kullanıcı adı nasıl alınır?

TELEFON NUMARASI PAYLAŞMA ZORUNLULUĞU TARİH OLUYOR

Yeni dönemin en büyük avantajı, dijital ortamda kişisel verilerin korunmasını en üst seviyeye çıkarmasıdır. Artık bir iş toplantısında, mahalle gruplarında ya da sosyal etkinliklerde tanıştığınız kişilere doğrudan mobil numaranızı vermek zorunda kalmayacaksınız. İlk kez mesajlaştığınız bu kişiler, siz aksini onaylamadığınız sürece telefon numaranızı hiçbir şekilde göremeyecek.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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