Haberler
Fotohaber
Whatsapp'a kullanıcı adı özelliği geliyor! Whatsapp kullanıcı adı nasıl alınır?
Giriş Tarihi: 30.06.2026 09:44
Güncelleme Tarihi: 30.06.2026 09:48
Whatsapp'a kullanıcı adı özelliği geliyor! Whatsapp kullanıcı adı nasıl alınır?
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp kullanıcı adı özelliği ile gizlilik konusunda yeni bir adım taıyor. Meta çatısı altındaki platform, kullanıcıların telefon numaralarını paylaşmadan iletişim kurabilmelerini sağlayacak yeni bir sistemi hayata geçiriyor. Peki, Whatsapp kullanıcı adı nasıl alınır, çıktı mı?