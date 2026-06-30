Whatsapp’a kullanıcı adı özelliği geliyor! Whatsapp kullanıcı adı nasıl alınır?

TELEFON NUMARASI PAYLAŞMA ZORUNLULUĞU TARİH OLUYOR

Yeni dönemin en büyük avantajı, dijital ortamda kişisel verilerin korunmasını en üst seviyeye çıkarmasıdır. Artık bir iş toplantısında, mahalle gruplarında ya da sosyal etkinliklerde tanıştığınız kişilere doğrudan mobil numaranızı vermek zorunda kalmayacaksınız. İlk kez mesajlaştığınız bu kişiler, siz aksini onaylamadığınız sürece telefon numaranızı hiçbir şekilde göremeyecek.