X çöktü mü, sorun mu var? 22 Haziran 2026 Twitter hatasında son durum

AKIŞ YENİLENMİYOR VE MEDYALAR YÜKLENMİYOR HATASI

Açıklama geldiği ve sorun düzeldiği zaman eğer X uygulamasında hala profilinize giriyor ancak gönderileri göremiyorsanız, bu durum önbellek verilerinden kaynaklanıyor olabilir. Kullanıcıların şu adımları izlemesi öneriliyor:

Uygulamanın güncel olup olmadığını App Store veya Play Store üzerinden kontrol edin.

Cihazınızın ayarlar kısmından X uygulamasının "önbelleğini temizle" butonuna basın.

Tarayıcı üzerinden giriş yapmayı deneyerek sorunun sadece mobil aplikasyonda olup olmadığını test edin.

Wi-Fi ve mobil veri arasında geçiş yaparak bağlantı stabilitesini ölçün.