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Giriş Tarihi: 22.06.2026 17:08 Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 17:11

X çöktü mü, sorun mu var? 22 Haziran 2026 Twitter hatasında son durum

Sosyal medya platformu X (Twitter) kullanıcıları, 22 Haziran Pazartesi günü Türkiye ölçeğinde erişim sorunları yaşamaya başladı. Ana sayfa akışının yenilenmemesi, "gönderiler yüklenemedi" hatası ve görsellerin açılmaması gibi problemler nedeniyle "X çöktü mü, neden açılmıyor?" soruları arama motorlarında ön plana çıktı.

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X çöktü mü, sorun mu var? 22 Haziran 2026 Twitter hatasında son durum

X çöktü mü ve Twitter neden açılmıyor soruları, 22 Haziran 2026 tarihinde milyonlarca kullanıcının ana sayfa akışında sorun yaşamasıyla gündeme oturdu. Sosyal medya platformunun sağlayıcı verilerine odaklanılırken kullanıcılar giriş hatasında son durumu araştırıyor.

X çöktü mü, sorun mu var? 22 Haziran 2026 Twitter hatasında son durum

TWİTTER ÇÖKTÜ MÜ?

Kullanıcıların büyük bir kısmı, akışlarını yenilediklerinde hata ile karşılaşmaya başladı. X çöktü mü soruları sosyal medyanın gündemindeki yerini alırken gözler erişim sağlayıcılara dönmüş durumda.

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X çöktü mü, sorun mu var? 22 Haziran 2026 Twitter hatasında son durum

X DÜZELDİ Mİ?

Platformun sahibi Elon Musk ve X mühendislik ekibinden henüz net bir bilgi paylaşılmadı. Bilgi paylaşımı durumunda haberimiz güncellenecektir.

X çöktü mü, sorun mu var? 22 Haziran 2026 Twitter hatasında son durum

AKIŞ YENİLENMİYOR VE MEDYALAR YÜKLENMİYOR HATASI

Açıklama geldiği ve sorun düzeldiği zaman eğer X uygulamasında hala profilinize giriyor ancak gönderileri göremiyorsanız, bu durum önbellek verilerinden kaynaklanıyor olabilir. Kullanıcıların şu adımları izlemesi öneriliyor:

Uygulamanın güncel olup olmadığını App Store veya Play Store üzerinden kontrol edin.

Cihazınızın ayarlar kısmından X uygulamasının "önbelleğini temizle" butonuna basın.

Tarayıcı üzerinden giriş yapmayı deneyerek sorunun sadece mobil aplikasyonda olup olmadığını test edin.

Wi-Fi ve mobil veri arasında geçiş yaparak bağlantı stabilitesini ölçün.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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