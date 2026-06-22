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X çöktü mü, sorun mu var? 22 Haziran 2026 Twitter hatasında son durum
Giriş Tarihi: 22.06.2026 17:08
Güncelleme Tarihi: 22.06.2026 17:11
X çöktü mü, sorun mu var? 22 Haziran 2026 Twitter hatasında son durum
Sosyal medya platformu X (Twitter) kullanıcıları, 22 Haziran Pazartesi günü Türkiye ölçeğinde erişim sorunları yaşamaya başladı. Ana sayfa akışının yenilenmemesi, "gönderiler yüklenemedi" hatası ve görsellerin açılmaması gibi problemler nedeniyle "X çöktü mü, neden açılmıyor?" soruları arama motorlarında ön plana çıktı.