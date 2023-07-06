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Haberler Fotohaber Ya Çok Seversen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D’nin yeni dizisi Ya Çok Seversen konusu ve oyuncu kadrosu
Giriş Tarihi: 06.07.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 11:40

Ya Çok Seversen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D’nin yeni dizisi Ya Çok Seversen konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D ekranlarının yaz akşamlarını renklendirecek yeni dizisi Ya Çok Seversen, 6 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Ay Yapım imzalı dizi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kimseye güven duymayan Ateş ile insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişmesi hikayesi bu akşam başlıyor. Peki, Ya Çok Seversen konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen konusu ve oyuncu kadrosu…

Ya Çok Seversen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D’nin yeni dizisi Ya Çok Seversen konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D ekranlarının yeni sezondaki dizi projesi Ya Çok Seversen, 6 Temmuz Perşembe akşamı ekran yolculuğuna başlıyor. Senaristliğini Kübra Sülün'ün üstlendiği dizi, konusu kadar oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Kerem Bürsin, Hafsanur Sancaktutan, Hatice Aslan, Şerif Erol gibi isimleri buluşturan dizi, hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, Leyla'nın yollarının kesişmesiyle gelişecek olayları konu ediniyor. Peki, Ya Çok Seversen konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen hakkında tüm merak edilenler…

Ya Çok Seversen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D’nin yeni dizisi Ya Çok Seversen konusu ve oyuncu kadrosu

YA ÇOK SEVERSEN DİZİSİ YAYIN HAYATINA BAŞLIYOR!

Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen, 6 Temmuz 2023 Perşembe akşamı saat 20.00'de ilk bölümüyle ekranlarda yerini alıyor.

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Ya Çok Seversen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D’nin yeni dizisi Ya Çok Seversen konusu ve oyuncu kadrosu

YA ÇOK SEVERSEN KONUSU

Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği, senaryosunu Kübra Sülün'ün kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Ya Çok Seversen dizisinin konusu şöyle:

Annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

Ya Çok Seversen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D’nin yeni dizisi Ya Çok Seversen konusu ve oyuncu kadrosu

YA ÇOK SEVERSEN OYUNCU KADROSU

Kimseye güven duymayan Ateş ile insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişmesi hikayesini ekranlara taşıyan Ya Çok Seversen'in oyuncu kadrosunda;

Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan başrolde yer alırken; Hatice Aslan, Şerif Erol, Cemre Ebuzziya, Nazmi Kırık, Aziz Caner İnan, Mine Kılıç, Oğulcan Arman Uslu, Durukan Çelikkaya, Lara Pera Aslan, Özgün Akaçca, ve Adin Külçe gibi isimler yer alıyor.

Ya Çok Seversen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D’nin yeni dizisi Ya Çok Seversen konusu ve oyuncu kadrosu

YA ÇOK SEVERSEN NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizinin çekimleri İstanbul'un çeşitleri semtlerinde yapılmaktadır.

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