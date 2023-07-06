Giriş Tarihi: 06.07.2023 11:40 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 11:40

Ya Çok Seversen dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kanal D’nin yeni dizisi Ya Çok Seversen konusu ve oyuncu kadrosu

Kanal D ekranlarının yaz akşamlarını renklendirecek yeni dizisi Ya Çok Seversen, 6 Temmuz Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği Ay Yapım imzalı dizi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ın yer aldığı dizinin konusu ve oyuncu kadrosu, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Kimseye güven duymayan Ateş ile insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişmesi hikayesi bu akşam başlıyor. Peki, Ya Çok Seversen konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen konusu ve oyuncu kadrosu…