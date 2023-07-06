Ya Çok Seversen uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Ya Çok Seversen hangi diziden uyarlama?

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı yeni dizisi ''Ya Çok Seversen'' ilk bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı bir araya getiren dizinin ilk bölümünün özeti şöyle;

Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle yıllar önce terk ettiği İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Yolu ailesini bulmak için dolandırıcılık yapan sahte gelin Leyla ile kesişir. Aralarındaki inkar edilemez çekime rağmen Leyla'nın attığı bir tokat ile ayrılırlar.