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Haberler Fotohaber Ya Çok Seversen uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Ya Çok Seversen hangi diziden uyarlama?
Giriş Tarihi: 06.07.2023 09:26 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 09:51

Ya Çok Seversen uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Ya Çok Seversen hangi diziden uyarlama?

Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen gerçek hikaye mi, uyarlama mı merak ediliyor. Ay yapım imzalı yeni dizinin başrollerinde Kerem Bursin ve Hafsanur Sancaktutan yer alıyor. Ateş ve Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini anlatan yapımın senaryosunu Afili Aşk, Benim Tatlı Yalanım, Son Yaz dizilerinin senaristi Kübra Sülün yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Medceciz, Delibal, Ufak Tefek Cinayetler dizilerinin yönetmeni Ali Bilgin ve Yargı dizisinin yönetmeni Beste Sultan Kasapoğulları yer alıyor. Romantik yaz dizilerinden farklı olarak bir aile dramasını anlatan konusuyla yaz sezonunun en iddialı dizileri arasında. Peki, Ya Çok Seversen uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Ya Çok Seversen hangi diziden uyarlama? İşte, yanıtı…

Ya Çok Seversen uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Ya Çok Seversen hangi diziden uyarlama?

Kanal D'nin Ay yapım imzalı dizisi ilk bölümüyle ekrana geliyor. Hafsanur Sancaktutan ve Kerem Bursin'i birleştiren yapım henüz yayınlanmadan tüm dikkatleri üzerine çekmişti. Ateş ve Leyla'nın hikayesini izleyeceğimiz yapım bir aile dramını anlatıyor. Peki, Ya Çok Seversin konusu nedir, uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Ya çok Seversin hangi dizden uyarlama? İşte, yanıtı...

Ya Çok Seversen uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Ya Çok Seversen hangi diziden uyarlama?

YA ÇOK SEVERSEN KONUSU

Ya Çok Seversen, annesi öldükten sonra küçük yaşta gönderildiği yatılı okuldan bir daha aile evine dönmeyen ve hayatını kendi ayakları üstünde yurtdışında geçiren, kimseye güven duymayan Ateş ile gerçek ailesini hiç tanımamış, insanları kandırarak para kazanan Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini konu alıyor.

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Ya Çok Seversen uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Ya Çok Seversen hangi diziden uyarlama?

Kanal D'nin, Ay Yapım imzalı yeni dizisi ''Ya Çok Seversen'' ilk bölümü ile ekrana geliyor. Başrollerinde Kerem Bürsin ve Hafsanur Sancaktutan'ı bir araya getiren dizinin ilk bölümünün özeti şöyle;

Hayatını yurt dışında geçiren Ateş, babasının ölümü sebebiyle yıllar önce terk ettiği İstanbul'a geri dönmek zorunda kalır. Yolu ailesini bulmak için dolandırıcılık yapan sahte gelin Leyla ile kesişir. Aralarındaki inkar edilemez çekime rağmen Leyla'nın attığı bir tokat ile ayrılırlar.

Ya Çok Seversen uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Ya Çok Seversen hangi diziden uyarlama?

Ateş, vasiyet açıklanır açıklanmaz dönmenin planını yaparken beklenmeyen olur. Babası sadece ona değil tüm aileye bir sürpriz yapmıştır. Ateş mirastan menedilmek pahasına vasiyeti reddeder ama geçmişle ilgili öğrendiği bir sır kararını değiştirir.

Ya Çok Seversen uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Ya Çok Seversen hangi diziden uyarlama?

Bu sırada Leyla ailesinden kalan kolyeyi kaybettiği için otele döner ve öfkeli damada yakalanır. Kaçarken nereye gittiğini bilmediği bir arabaya biner. Ateş ve Leyla'nın yolları tekrar kesişecektir. İkisi de hayatlarının tamamen değişeceğinden henüz habersizdir.

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