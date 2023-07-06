Kanal D'nin yeni dizisi Ya Çok Seversen gerçek hikaye mi, uyarlama mı merak ediliyor. Ay yapım imzalı yeni dizinin başrollerinde Kerem Bursin ve Hafsanur Sancaktutan yer alıyor. Ateş ve Leyla'nın yollarının kesişme hikayesini anlatan yapımın senaryosunu Afili Aşk, Benim Tatlı Yalanım, Son Yaz dizilerinin senaristi Kübra Sülün yazıyor. Yönetmen koltuğunda ise Medceciz, Delibal, Ufak Tefek Cinayetler dizilerinin yönetmeni Ali Bilgin ve Yargı dizisinin yönetmeni Beste Sultan Kasapoğulları yer alıyor. Romantik yaz dizilerinden farklı olarak bir aile dramasını anlatan konusuyla yaz sezonunun en iddialı dizileri arasında. Peki, Ya Çok Seversen uyarlama mı, gerçek hikaye mi? Ya Çok Seversen hangi diziden uyarlama? İşte, yanıtı…