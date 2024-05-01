Yalan ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi Yalan dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Yalan dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Atakan Hoşgören gibi isimleri buluşturan dizinin ilk tanıtımı görücüye çıktı. Bu noktada dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Süreç Film imzalı dizi; hapishaneden çıkan ve bir yalanın ortasına düşen Melike'nin dramatik hikâyesini anlatıyor. Peki, Yalan dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D'nin yeni dizisi Yalan oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…