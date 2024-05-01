Giriş Tarihi: 01.05.2024 12:11
Güncelleme Tarihi: 01.05.2024
12:11
Yalan ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi Yalan dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yalan için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımı gören izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları araştırmaya başlandı. Peki, Yalan dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Yalan oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.