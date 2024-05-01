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Haberler Fotohaber Yalan ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi Yalan dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?
Giriş Tarihi: 01.05.2024 12:11 Güncelleme Tarihi: 01.05.2024 12:11

Yalan ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi Yalan dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yalan için geri sayım devam ediyor. Başrollerinde Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı dizi, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yönetmenliğini Hakan İnan'ın üstlendiği dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Tanıtımı gören izleyiciler yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detayları araştırmaya başlandı. Peki, Yalan dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Yalan oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Yalan ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi Yalan dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Yalan dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı. Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Atakan Hoşgören gibi isimleri buluşturan dizinin ilk tanıtımı görücüye çıktı. Bu noktada dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılmaya başlandı. Süreç Film imzalı dizi; hapishaneden çıkan ve bir yalanın ortasına düşen Melike'nin dramatik hikâyesini anlatıyor. Peki, Yalan dizisi ne zaman başlıyor, hangi tarihte? Kanal D'nin yeni dizisi Yalan oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, diziye dair tüm detaylar…

Yalan ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi Yalan dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

YALAN DİZİSİNDEN İLK TANITIM YAYINLANDI!

Senaryosunu Murat Boyacıoğlu'nun kaleme aldığı Süreç Film imzalı Yalan dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Hakan İnan'ın oturduğu dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Yalan tanıtımı izlemek için:

https://www.kanald.com.tr/yalan/fragmanlar

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Yalan ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi Yalan dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

YALAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı Yalan dizisinin yayın tarihi henüz netleşmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Yalan ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi Yalan dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"En korkunç yalan, bir anneye söylenen yalandır" sloganıyla çekilen Yalan dizisi, hapishaneden çıkan ve bir yalanın ortasına düşen Melike'nin dramatik hikâyesini anlatıyor.

Yalan ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D’nin yeni projesi Yalan dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir?

YALAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman'ın başrollerini paylaştığı yapımda;

Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Renan Bilek, Kubilay Tunçer, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören ve Zeynep Eronat gibi isimler yer alıyor.

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