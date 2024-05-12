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Haberler Fotohaber Yalan dizisi oyuncuları ve konusu: Kanal D’nin yeni dizisi Yalan ne zaman başlıyor, hikayesi gerçek mi?
Giriş Tarihi: 12.05.2024 21:25 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 21:26

Yalan dizisi oyuncuları ve konusu: Kanal D’nin yeni dizisi Yalan ne zaman başlıyor, hikayesi gerçek mi?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Yalan dizisi için geri sayım devam ediyor. Süreç Film imzalı dizinin kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Atakan Hoşgören gibi oyuncular yer alıyor. Yeni dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılıyor. Hapishaneden çıkan ve bir yalanın ortasına düşen Melike'nin dramatik hikâyesini anlata Yalan dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D'nin yeni dizisi Yalan oyuncuları kimler, konusu nedir?

Yalan dizisi oyuncuları ve konusu: Kanal D’nin yeni dizisi Yalan ne zaman başlıyor, hikayesi gerçek mi?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yalan izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman'ın başrollerini paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor. Yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Yalan dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Yalan oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.

Yalan dizisi oyuncuları ve konusu: Kanal D’nin yeni dizisi Yalan ne zaman başlıyor, hikayesi gerçek mi?

YALAN DİZİSİNDEN İLK TANITIM YAYINLANDI!

Senaryosunu Murat Boyacıoğlu'nun kaleme aldığı Süreç Film imzalı Yalan dizisi, Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Yönetmen koltuğunda Hakan İnan'ın oturduğu dizinin ilk tanıtımı yayınlandı. Yalan tanıtımı izlemek için:

https://www.kanald.com.tr/yalan/fragmanlar

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Yalan dizisi oyuncuları ve konusu: Kanal D’nin yeni dizisi Yalan ne zaman başlıyor, hikayesi gerçek mi?

YALAN DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Başrollerinde Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı Yalan dizisinin yayın tarihi henüz netleşmedi. Konu ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Yalan dizisi oyuncuları ve konusu: Kanal D’nin yeni dizisi Yalan ne zaman başlıyor, hikayesi gerçek mi?

YALAN DİZİSİ KONUSU NEDİR?

"En korkunç yalan, bir anneye söylenen yalandır" sloganıyla çekilen Yalan dizisi, hapishaneden çıkan ve bir yalanın ortasına düşen Melike'nin dramatik hikâyesini anlatıyor.

Yalan dizisi oyuncuları ve konusu: Kanal D’nin yeni dizisi Yalan ne zaman başlıyor, hikayesi gerçek mi?

YALAN DİZİSİ OYUNCU KADROSU

Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman'ın başrollerini paylaştığı yapımda;

Yeşim Ceren Bozoğlu, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Renan Bilek, Kubilay Tunçer, Eylül Tumbar, Serra Pirinç, Atakan Hoşgören ve Zeynep Eronat gibi isimler yer alıyor.

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