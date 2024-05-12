Yalan dizisi oyuncuları ve konusu: Kanal D’nin yeni dizisi Yalan ne zaman başlıyor, hikayesi gerçek mi?

Kanal D ekranlarının yeni dizisi Yalan izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor. Aslıhan Güner ve Feyyaz Duman'ın başrollerini paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Hakan İnan oturuyor. Yeni yapımın oyuncu kadrosu, konusu ve hikayesi gibi detaylar izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Yalan dizisi ne zaman başlıyor, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte, Kanal D'nin yeni dizisi Yalan oyuncuları, konusu ve diziye dair tüm merak edilenler.