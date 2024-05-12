Yalan dizisi oyuncuları ve konusu: Kanal D’nin yeni dizisi Yalan ne zaman başlıyor, hikayesi gerçek mi?

Giriş Tarihi: 12.05.2024 21:25
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
21:26
Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak olan Yalan dizisi için geri sayım devam ediyor. Süreç Film imzalı dizinin kadrosunda Aslıhan Güner, Feyyaz Duman, Özge Borak, Emir Benderlioğlu, Eylül Tumbar, Atakan Hoşgören gibi oyuncular yer alıyor. Yeni dizinin yayın tarihi, konusu ve oyuncuları merak edilip araştırılıyor. Hapishaneden çıkan ve bir yalanın ortasına düşen Melike'nin dramatik hikâyesini anlata Yalan dizisi ne zaman başlıyor, yayın tarihi belli oldu mu? Kanal D'nin yeni dizisi Yalan oyuncuları kimler, konusu nedir?