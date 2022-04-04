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Haberler FotoHaber Yalan Sözleri 2022: Yalancılıkla, Güvenle, Yalan Söylemekle İlgili Manidar ve Laf Sokucu Güzel Sözler
Giriş Tarihi: 04.04.2022 14:51 Güncelleme Tarihi: 04.04.2022 14:51

Yalan Sözleri 2022: Yalancılıkla, Güvenle, Yalan Söylemekle İlgili Manidar ve Laf Sokucu Güzel Sözler

Yalan söylemek kişiler arası ilişkiyi zedeleyen ve inancı körelten bir eylemdir. Dürüstlükten uzak davranışlar güven ilişkisini zarara uğratırken, yalan söyleyen kişinin hor görülmesine de yol açacaktır. Böyle bir konuda hayal kırıklığı yaşayan kimse, yalan sözleri ve mesajları ile sosyal medya üzerinden hislerini karşı tarafa aktarmayı tercih edebilir. Size karşı dürüst olmayan kişilere karşı kullanmak için yalan ile ilgili sözleri sizler için derledik. İşte yalan söylemekle ve yalancılıkla ilgili en anlamlı laf sokucu güzel sözler...

Yalan Sözleri 2022: Yalancılıkla, Güvenle, Yalan Söylemekle İlgili Manidar ve Laf Sokucu Güzel Sözler

Doğruluk insanlar için ne kadar önemli ve gerekliyse, yalancılık tam tersi bir etki yaratır. İnsanlar arası ilişkide güven unsuru büyük öneme sahiptir. Bu konuda derin bir yarası olan ve dürüst olmayan insanlara ithafen sosyal medyada paylaşım yapmak isteyenler yalan sözleri ve mesajları hakkında araştırma yapıyor. Yalancılıkla, güvenle yalan söylemekle ilgili laf sokucu güzel sözleri sizler için derledik. İşte en güzel ve düşündürücü yalan sözleri.

Yalan Sözleri 2022: Yalancılıkla, Güvenle, Yalan Söylemekle İlgili Manidar ve Laf Sokucu Güzel Sözler

Yalan Sözleri

Yalan söylemek kişiler arası güveni zedeler ve ilişkilerin kimi zaman çökmesine neden olur. Bu durumlarda karşı tarafın yalan söylediğini anlayan kişiler, çoğunlukla bunu belli etmek için sözlere başvurur. Yalan ile ilgili laf sokan sözler aşağıdaki gibidir:

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Yalan Sözleri 2022: Yalancılıkla, Güvenle, Yalan Söylemekle İlgili Manidar ve Laf Sokucu Güzel Sözler

Bir insanı yalanlarla kazanmak yerine, doğrularla kaybetmeyi tercih ederim.

Yalanla kurulan zaman yıkılır.

Yalan Sözleri 2022: Yalancılıkla, Güvenle, Yalan Söylemekle İlgili Manidar ve Laf Sokucu Güzel Sözler

Bırak hakikat incitsin seni. Bir yalan avutacağına.

Az yalan söylenmez; yalan söyleyen her yalanı söyler.

Yalan Sözleri 2022: Yalancılıkla, Güvenle, Yalan Söylemekle İlgili Manidar ve Laf Sokucu Güzel Sözler

Gerçek, çizmelerini giyerken, yalan bütün dünyayı dolaşır.

Doğru söylediğin zaman kimse inanmayacak. İşte, yalan söylemenin cezası budur.

Yalan Sözleri 2022: Yalancılıkla, Güvenle, Yalan Söylemekle İlgili Manidar ve Laf Sokucu Güzel Sözler

Yalan ile İlgili Sözler

Yalan söylemek, kötü sonuçlanan bir durumdur. Bireyler arası güveni zedeleyen bu durum, her daim kaçınılan bir davranıştır. Kimi durumlarda yalanla karşılaşıldığında, bu durumdan rahatsızlık duyulur. Yalan ile ilgili sözler de bu durumda merak edilir. Anlamlı bu sözler aşağıda sıralanmıştır:

Yalan Sözleri 2022: Yalancılıkla, Güvenle, Yalan Söylemekle İlgili Manidar ve Laf Sokucu Güzel Sözler

Yalana borçlu olduğumuz saadet, gerçek saadet gibidir.
Yalan, güven ve emniyeti, huzur ve itimadı yok eder.

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