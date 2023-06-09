Yalı Çapkını Halis Ağa öldü mü? Çetin Tekindor diziden ayrılıyor mu? Halis Korhan öldü mü, ölecek mi?

Giriş Tarihi: 09.06.2023 23:58
Güncelleme Tarihi: 09.06.2023
23:58
Yalı Çapkını 36. Bölümüyle sezon finaline girdi. Seyircileri ilk günden itibaren televizyon karşısına kitlemeyi başaran yapımın sezon filinde nefesler tutuldu. İzleyiciler sezon finali sonrasında Yalı Çapkını Halis Ağa öldü mü sorusuna cevap arıyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in olduğu yapımın sezon finali sosyal medyaya damgasını vururken Yalı Çapkını Halis Ağa ödü mü, ölecek mi? sorusu araştırılmaya başladı. Gülseren Budayıcıoğlu'nun danışman hikayesinden televizyona uyarlanan yapım gerçek bir hayat hikayesini anlatıyor. Peki, senaryoya göre Halis Ağa öldü mü, Çetin Tekindor diziden ayrıldı mı? İşte, yanıtı…