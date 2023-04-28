YALI ÇAPKINI 30. BÖLÜM İZLE: Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını izle full tek parça kesintisiz

YALI ÇAPKINI 30. BÖLÜM KONUSU

Seyran ve Ferit boşanma kağıtlarını imzalar ve Halis Ağa Seyran'ı kovmaktan beter eder. Saffet Ağa, Kazım ve Tarık yalıdan Seyran'ı alırlar. Tarık'ı gören ve onun durumdan istifade geldiğini anlayan Ferit çılgına döner ve Tarıkla kavga eder. Seyran gittikten sonra öfkesini içinde tutamayan Ferit, hem Halis Ağa hem de Orhan'la tartışır.