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Haberler Fotohaber YALI ÇAPKINI 30. BÖLÜM İZLE: Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını izle full tek parça kesintisiz
Giriş Tarihi: 28.04.2023 18:33 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 18:35

YALI ÇAPKINI 30. BÖLÜM İZLE: Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını izle full tek parça kesintisiz

Yalı Çapkını 30. bölüm full izle araştırması, Cuma gününün gelmesiyle birlikte aratılıyor. Reytingleri alt üst eden, bu senenin en çok konuşulan dizileri arasında yer alan Star TV'nin yeni sezon dizisinin başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ gibi isimler yer alıyor. Yeni bölümde " Seyran ve Ferit boşanma kağıtlarını imzalar ve Halis Ağa Seyran'ı kovmaktan beter eder." Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını 30. bölüm tek parça izlenebilir. İşte Yalı Çapkını full izle ekranı

YALI ÇAPKINI 30. BÖLÜM İZLE: Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını izle full tek parça kesintisiz

Yalı Çapkını 30. bölüm tek parça izle araştırması yapılıyor. Star TV'nin yeni sezon dizisi her Cuma günü ekranlara geliyor ve Kızılcık Şerbeti ile reytinglerin zirvesinden yarışıyor. Dizinin son bölümünde "Ferit'in Saffet Ağalara gittiğini duyan Halis Ağa, olanları öğrenince soluğu Kazım'ın evinde alır". Siz de "Yalı Çapkını 30. Bölüm full izle" aratmasıyla diziyi kesintisiz izleyebilirsiniz.

YALI ÇAPKINI 30. BÖLÜM İZLE: Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını izle full tek parça kesintisiz

YALI ÇAPKINI 30. BÖLÜM KONUSU

Seyran ve Ferit boşanma kağıtlarını imzalar ve Halis Ağa Seyran'ı kovmaktan beter eder. Saffet Ağa, Kazım ve Tarık yalıdan Seyran'ı alırlar. Tarık'ı gören ve onun durumdan istifade geldiğini anlayan Ferit çılgına döner ve Tarıkla kavga eder. Seyran gittikten sonra öfkesini içinde tutamayan Ferit, hem Halis Ağa hem de Orhan'la tartışır.

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YALI ÇAPKINI 30. BÖLÜM İZLE: Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını izle full tek parça kesintisiz

Kafasını dağıtmak için kendini dışarı atan Ferit'in halini gören İfakat, Zerrin'e haber vermekte gecikmez. Zerrin ise Pelin'i Ferit'in peşine düşmesi için ikna eder. Kazım ise Seyran'ın muvafakatname imzaladığını duyunca hıncını yine ondan çıkarır.

YALI ÇAPKINI 30. BÖLÜM İZLE: Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını izle full tek parça kesintisiz

Saffet'le Suna nikah hazırlıkları yaparken Suna beklemediği bir manzarayla karşılaşır. Ferit'in gece çıkması başına dert olurken, Seyran'ı görmek için yaptığı son hamlede de beklemediği bir cevap alır.

YALI ÇAPKINI 30. BÖLÜM İZLE: Star TV dizi izle ekranı ile Yalı Çapkını izle full tek parça kesintisiz

YALI ÇAPKINI 29. BÖLÜM KONUSU

Ferit; Suna'dan Kazım'ın Seyran'ı da evlendireceğini öğrenince çılgına döner ve Saffet Ağaların evini basar. Abidin, durumu öğrenince onu korumak için Ferit'in peşinden gider. Ferit, Abidin'le barışır ve onu tekrar yalıya getirir.

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