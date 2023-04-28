YALI ÇAPKINI 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Star TV Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm konusu ne?

Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde ne olacak sorusu yanıt arıyor. Her Cuma günü ekranlara gelen dizi, Star TV'nin bu sezon dizileri arasında en çok güvendiği dizisi oldu. Son bölümde "Ferit'in gece çıkması başına dert olurken, Seyran'ı görmek için yaptığı son hamlede de beklemediği bir cevap alır.". İşte Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı izle ekranı