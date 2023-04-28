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Haberler Fotohaber YALI ÇAPKINI 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Star TV Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm konusu ne?
Giriş Tarihi: 28.04.2023 22:05 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 22:05

YALI ÇAPKINI 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Star TV Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm konusu ne?

Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı izle araştırması, dizinin son bölümünün sona ermesiyle araştırılmaya başlanıyor. Dizinin sıkı takipçileri Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, Yalı Çapkını fragmanı ne zaman yayınlanacak sorusunu dizi bittiği an arama motorlarına sormaya başladılar. Son bölümde " Kafasını dağıtmak için kendini dışarı atan Ferit'in halini gören İfakat, Zerrin'e haber vermekte gecikmez." Dizi her Cuma Star TV ekranlarına gelmeye devam edecek. İşte Star TV Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı izle ekranı!

YALI ÇAPKINI 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Star TV Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm konusu ne?

Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde ne olacak sorusu yanıt arıyor. Her Cuma günü ekranlara gelen dizi, Star TV'nin bu sezon dizileri arasında en çok güvendiği dizisi oldu. Son bölümde "Ferit'in gece çıkması başına dert olurken, Seyran'ı görmek için yaptığı son hamlede de beklemediği bir cevap alır.". İşte Yalı Çapkını 31. bölüm fragmanı izle ekranı

YALI ÇAPKINI 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Star TV Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm konusu ne?

YALI ÇAPKINI 30. BÖLÜM KONUSU

Seyran ve Ferit boşanma kağıtlarını imzalar ve Halis Ağa Seyran'ı kovmaktan beter eder. Saffet Ağa, Kazım ve Tarık yalıdan Seyran'ı alırlar. Tarık'ı gören ve onun durumdan istifade geldiğini anlayan Ferit çılgına döner ve Tarıkla kavga eder. Seyran gittikten sonra öfkesini içinde tutamayan Ferit, hem Halis Ağa hem de Orhan'la tartışır.

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YALI ÇAPKINI 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Star TV Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm konusu ne?

Kafasını dağıtmak için kendini dışarı atan Ferit'in halini gören İfakat, Zerrin'e haber vermekte gecikmez. Zerrin ise Pelin'i Ferit'in peşine düşmesi için ikna eder. Kazım ise Seyran'ın muvafakatname imzaladığını duyunca hıncını yine ondan çıkarır.

YALI ÇAPKINI 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Star TV Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm konusu ne?

Saffet'le Suna nikah hazırlıkları yaparken Suna beklemediği bir manzarayla karşılaşır. Ferit'in gece çıkması başına dert olurken, Seyran'ı görmek için yaptığı son hamlede de beklemediği bir cevap alır.

YALI ÇAPKINI 31. BÖLÜM FRAGMANI İZLE: Star TV Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, yeni bölüm konusu ne?

YALI ÇAPKINI 31. BÖLÜM KONUSU

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