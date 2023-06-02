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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını 35. bölüm izle full HD Star TV canlı yayın: Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit ayrılacak mı?
Giriş Tarihi: 02.06.2023 19:24 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 19:24

Yalı Çapkını 35. bölüm izle full HD Star TV canlı yayın: Yalı Çapkını'nda Seyran ve Ferit ayrılacak mı?

Yalı Çapkını 35. bölüm izle Star TV dizi ekranında takip ediliyor. 2 Haziran 2023 tarihli yeni bölüm gündemdeki yerini aldı. Gülseren Budayıcıoğlu imzalı yapım gerçek bir hayat hikayesine odaklanıyor. Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça ve kesintisiz seçenekeleri ile takipçilerinin gündeminde. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı yapım sezon finaline doğru adım adım ilerliyor. İşte, Star TV Yalı Çapkını 35. bölüm izle full HD...

Yalı Çapkını 35. bölüm izle full HD Star TV canlı yayın: Yalı Çapkını’nda Seyran ve Ferit ayrılacak mı?

Yalı Çapkını yeni bölüm izle araştırmaları başladı. Star TV dizileri arasında yer alan yapım her hafta Cuma akşamları izleyicisi ile buluşuyor. Bu haftaki bölümde Seyran ve Ferit için işler yeniden zorlaşıyor. Mutlu bir günün ardından Kazım sebebiyle ayrı düşen Ferit ve Seyran yeni yollar aramak zorunda kalıyor. Yalı Çapkını 35. bölüm izle full HD araştırmaları başladı. Diziyi kaçıranlar ya da yeniden izlemek isteyenler dizi linkini araştırıyor. İşte, Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, kesintisiz, tamamı...

Yalı Çapkını 35. bölüm izle full HD Star TV canlı yayın: Yalı Çapkını’nda Seyran ve Ferit ayrılacak mı?

YALI ÇAPKINI DİZİ İZLE

2 Haziran 2023 tarihli yeni bölüm yayında:

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Yalı Çapkını 35. bölüm izle full HD Star TV canlı yayın: Yalı Çapkını’nda Seyran ve Ferit ayrılacak mı?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Seyran'ı Ferit'ten koparan Kazım, soluğu Seyran'la beraber Saffet Ağalarda alır. Pelin ise gördüklerinden sonra Zerrin'i çok endişelendiren bir hamlede bulunur. Ferit, Tarık'ın karşısına çıkar ve ona rest çeker. Tarık ise bu reste Orhan'a gözdağı vererek karşılık verir.

Yalı Çapkını 35. bölüm izle full HD Star TV canlı yayın: Yalı Çapkını’nda Seyran ve Ferit ayrılacak mı?

Sonrasında ise Seyran'ın geceyi Ferit'le geçirdiğini öğrenince Seyran'a kendisini Kazımlara geri götürmeyi teklif eder.

Yalı Çapkını 35. bölüm izle full HD Star TV canlı yayın: Yalı Çapkını’nda Seyran ve Ferit ayrılacak mı?

Ferit, tüm olup bitenlerden sonra kendini çok yalnız hissetmektedir ve Seyran'a tekrar beraber kaçmayı teklif eder. Seyran ise hiç beklemediği birinin ziyaretinden sonra önemli bir karar verir.

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