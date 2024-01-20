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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını 55.bölüm fragmanı izle || “Kazım Ağa ölecek mi?” Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayında
Giriş Tarihi: 20.01.2024 06:00 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 06:01

Yalı Çapkını 55.bölüm fragmanı izle || “Kazım Ağa ölecek mi?” Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayında

Yalı Çapkını bu akşam 54.bölümüyle ekranlara geldi. Ferit ve Seyran aşkında büyük kırılmalar yaşanırken, Orhan'ın yaptığı planlarla başlarına işler açılmıştır. Kazım'ı kaçırıp öldürmek isteyen mafyalar Ferit ve Abidin'i de köşeye sıkıştırmışlardır. Ferit ve Nevra birbirlerine aşık mı oluyor? Ferit Seyran'dan tamamen vaz mı geçiyor? Pelin ve Ferit cephesinde neler olacak? İşte bu soruların cevaplarını merak eden seyirciler yeni bölümden sahneler görmek için fragman araştırmasına başladı. İşte Yalı Çapkını 55.bölüm fragmanı izle

Yalı Çapkını 55.bölüm fragmanı izle || “Kazım Ağa ölecek mi?” Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayında

Yalı Çapkını yeni bölümü için fragman araştırması yapılıyor. Yeni bölümde neler olacağını merak eden seyirciler Yalı Çapkını'nın 55. bölümünden sahneler görmek istiyorlar. İşte Yalı Çapkını 55. bölüm fragmanı izle

Yalı Çapkını 55.bölüm fragmanı izle || “Kazım Ağa ölecek mi?” Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayında

YALI ÇAPKINI FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yeni bölüm fragmanını aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar/55-bolum-fragman

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Yalı Çapkını 55.bölüm fragmanı izle || “Kazım Ağa ölecek mi?” Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayında

YALI ÇAPKINI 55.BÖLÜM FRAGMANI

Seyran ve Gülgün, Latif Bey'e dair öğrendikleri gerçeklerin şokunu yaşarken, nasıl bir hamle yapacaklarına karar vermeye çalışırlar. Kendi ayakları üzerinde durmak için bir yerden başlamak isteyen Seyran kolları sıvar.

Yalı Çapkını 55.bölüm fragmanı izle || “Kazım Ağa ölecek mi?” Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayında

Fakat bu mücadelesini önemsiz gören Gülgün ile karşı karşıya gelir. Yeni bir başlangıç yaparak kendi markasını yaratmak isteyen Ferit, Nevra'yı ikna etmek çabalamayı sürdürürken, Ferit'ten yeterince sevgi ve ilgi göremediğini düşünen Pelin bu duruma isyan eder. Tüm bu yaşananlara en yakından şahit olmak Seyran için hiç kolay olmaz.

Yalı Çapkını 55.bölüm fragmanı izle || “Kazım Ağa ölecek mi?” Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayında

Latif Bey ile yüzleşen Seyran, onunla bir pazarlık yapmak istediğini söyler. Kazım'a büyük bir bedel ödetmeye karar veren Orhan, tehlikeli ve acımasız bir plan hazırlar. Durumu öğrenen Ferit, Kazım'ı kurtarmak için büyük bir mücadele içine girerken, Kazım ölüm ve yaşam arasındaki ince çizginin üzerindedir.

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