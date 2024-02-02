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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını 57. bölüm fragmanı: Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?
Giriş Tarihi: 02.02.2024 22:50 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 22:50

Yalı Çapkını 57. bölüm fragmanı: Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Yalı Çapkını 57. Bölüm fragmanı için araştırmaları başladı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor ve Binnur Kaya'nın başrolde olduğu dram ve romantik türdeki yapım son olarak 56. bölümü ile ekranlarda yerini aldı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ile gelecek haftadan ilk kareler seyircisiyle buluşuyor. Peki, Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar…

Yalı Çapkını 57. bölüm fragmanı: Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları gündemdeki yerini aldı. Star TV'nin sevilen dizisinde gelecek hafta yaşanacaklar şimdiden merak konusu olurken 57. bölümden detaylar görmek isteyen seyirciler araştırmalara başladı. Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı bekleniyor. İşte, Yalı Çapkını 57. bölüm fragmanı ekranı…

Yalı Çapkını 57. bölüm fragmanı: Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

YALI ÇAPKINI 57. BÖLÜM FRAGMANI

Yalı Çapkını 57. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

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Yalı Çapkını 57. bölüm fragmanı: Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

YALI ÇAPKINI 56. BÖLÜM ÖZETİ

Orhan'ın son anda yakalanması baba ve oğul için büyük bir yıkım yaratırken, çok üzgün ve öfkeli olan Ferit, bunu yaptığı için Seyran'a isyan eder.

Yalı Çapkını 57. bölüm fragmanı: Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Yaşananları öğrenen Halis Ağa ise hiç olmadığı kadar sert konuşarak Orhan'a sorumsuzluğunun bedelini ödemesi gerektiğini söyler.

Yalı Çapkını 57. bölüm fragmanı: Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

Serter'in gelişiyle paniğe kapılan Pelin, annesinin ısrarlı sorularını geçiştirse de köşeye sıkışmış hisseder. Babasını hapishaneden kurtarmak için çare arayan Ferit, tek yolun Kazım'ı şikayetini geri çekmeye ikna etmekten geçtiğini fark eder.

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