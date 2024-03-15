Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yalı Çapkını 63. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 15.03.2024 23:56 Güncelleme Tarihi: 15.03.2024 23:56

Yalı Çapkını 63. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını 63. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Star TV ekranlarında yayınlanan dram ve romantik türdeki dizi, son olarak 62. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor'un paylaştığı yapımın son bölümünde Orhan hapisten çıkar. Öte yandan Kaya Suna'ya el kaldırır ve ikili boşanma kararı alır. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...

Yalı Çapkını 63. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılmaya başlandı. Star TV'nin dram ve romantik türdeki dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Halis Ağa ve Hattuç arasında sürpriz bir gelişme yaşanır. Öte yandan Ferit, Seyran'ı Kazım'dan çekip alır ve onu yeni bir başlangıç yapmak için ikna etmeye çalışır. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 63. Bölüm fragmanı izle ekranı!

Yalı Çapkını 63. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM İZLE!

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu Star TV dizisi Yalı Çapkını, 62. bölümüyle saat 20.00'de izleyiciyle buluştu.

15 Mart 2024 Cuma akşamı ekranlara gelen son bölümü aşağıdaki link aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Yalı Çapkını 62. Bölüm izlemek için tıklayınız:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/bolumler

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalı Çapkını 63. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI 63. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı sorgulanmaya başladı.

Yalı Çapkını 63. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman geldiğinde aşağıdaki linkler aracılığıyla izleyebilirsiniz.

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izlemek için tıklayınız:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini/fragmanlar

Yalı Çapkını 63. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı?

YALI ÇAPKINI 62. BÖLÜM ÖZETİ

Orhan'ın hapisten çıkışı herkesi çok mutlu eder fakat Suna ile Kaya'nın boşanacaklarını söylemesi tüm moralleri bozar.

Yalı Çapkını 63. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı?

Kaya'nın Suna'ya el kaldırması evde infial yaratırken, duruma çok öfkelenen Ferit onu durdurur.

SON DAKİKA