Yalı Çapkını 63. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 15.03.2024 23:56
Güncelleme Tarihi: 15.03.2024
23:56
Yalı Çapkını 63. yeni bölüm fragmanı izle ekranı araştırmaları başladı. Star TV ekranlarında yayınlanan dram ve romantik türdeki dizi, son olarak 62. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu ve Çetin Tekindor'un paylaştığı yapımın son bölümünde Orhan hapisten çıkar. Öte yandan Kaya Suna'ya el kaldırır ve ikili boşanma kararı alır. Gelecek bölümde yaşanacakları merak eden seyirciler arama motorlarına yöneldi. Peki; Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, detaylar...