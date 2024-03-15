Yalı Çapkını 63. yeni bölüm fragmanı bekleniyor! Star TV ile Yalı Çapkını fragmanı yayınlandı mı?

Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak sorularının yanıtı için arama motorları çalıştırılmaya başlandı. Star TV'nin dram ve romantik türdeki dizisi son bölümüyle izleyicileri merakta bıraktı. Halis Ağa ve Hattuç arasında sürpriz bir gelişme yaşanır. Öte yandan Ferit, Seyran'ı Kazım'dan çekip alır ve onu yeni bir başlangıç yapmak için ikna etmeye çalışır. Yeni bölümde olacakları görmek isteyenler yapımın yeni sahneleri için bekleyişe geçti. İşte, Star TV ile Yalı Çapkını 63. Bölüm fragmanı izle ekranı!