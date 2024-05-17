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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını 70. bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD
Giriş Tarihi: 17.05.2024 20:12 Güncelleme Tarihi: 17.05.2024 20:12

Yalı Çapkını 70. bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD

Yalı Çapkını 70. bölüm izle Star TV dizi ekranında takip ediliyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı yapım yeni bölümü ile gündemde. Bu haftaya Seyran'ın psikolog ile görüşmeleri damga vuruyor. Seyran Ferit aşkının takipçileri ekran başında. İşte, Yalı Çapkını 70. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz (17 Mayıs 2024)...

Yalı Çapkını 70. bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD

Yalı Çapkını 70. bölüm izle ekranı başında yerler alındı. Yeni bölümde tansiyon yükseliyor. Geçmişten gelenler Seyran ve Ferit'in yeni sınavı olurken Seyran'ın hastalığı bu sınavı gittikçe zorlaştırıyor. Dizi Star TV ekranlarında takip ediliyor. İşte, Yalı Çapkını son bölüm izle full, tek parça, tamamı...

Yalı Çapkını 70. bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD

YALI ÇAPKINI 70. BÖLÜM İZLE

Star TV ekranlarında yayımlanan dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini

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Yalı Çapkını 70. bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜM ÖZETİ

Tarık ile karşı karşıya gelen Ferit, onunla aralarındaki meseleyi çözmeye kararlıdır. Seyran'a ise arkasından iş çevirdiğini düşündüğü için öfkelidir. Halis Ağa ile yıllar sonra yeniden yüz yüze gelen Mezide, oğlu Akın'ın canına karşılık bir can ister.

Yalı Çapkını 70. bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD

Yaşadığı onca sıkıntı ile baş etmekte zorlanan Seyran, Ferit'in ona inanmamasıyla bir duygu patlaması yaşar ve psikiyatristten yardım almaya başladığını söyler. Mezide'nin isteği şaşıran Halis Ağa, önemli bir kararın arifesindedir.

Yalı Çapkını 70. bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD

Ablasının ölümüne sebep olduğu için büyük bir vicdan azabı çeken İfakat, hiç beklemediği bir gelişmeyle karşı karşıya kalır. Orhan ise büyük bir tehlikenin içine doğru adım adım ilerlemektedir. Seyran her ne kadar saklamaya çalışsa da Ferit büyük gerçeği öğrenmenin eşiğindedir.

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