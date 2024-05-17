Giriş Tarihi: 17.05.2024 20:12
Güncelleme Tarihi: 17.05.2024
20:12
Yalı Çapkını 70. bölüm izle! Star TV dizi ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle full HD
Yalı Çapkını 70. bölüm izle Star TV dizi ekranında takip ediliyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı yapım yeni bölümü ile gündemde. Bu haftaya Seyran'ın psikolog ile görüşmeleri damga vuruyor. Seyran Ferit aşkının takipçileri ekran başında. İşte, Yalı Çapkını 70. son bölüm izle full HD, tek parça, kesintisiz (17 Mayıs 2024)...