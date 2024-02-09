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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını Akın kimdir? Yalı Çapkını'nın Akın'ı Melih Özkaya hayatı, yaşı, oynadığı diziler
Giriş Tarihi: 09.02.2024 11:49 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 11:49

Yalı Çapkını Akın kimdir? Yalı Çapkını'nın Akın'ı Melih Özkaya hayatı, yaşı, oynadığı diziler

Yalı Çapkını Akın karakteri ile oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıyor. Star TV ekranlarında her hafta Cuma günü yayımlanan dizi Gülseren Budayıcıoğlu imzası taşıyor. Dizinin 57. bölümü ekranlara geliyor. Akın'a hayat verecek oyuncu Melih Özkaya kimdir sorusu ile hayatı, dizileri ve filmleri özelinde gündemdeki yerini aldı. Survivor yarışmacısı olarak tanınan ünlü isim yeni yapımda Seyran ve Ferit ilişkisini nasıl etkileyecek merak konusu. Peki; Yalı Çapkını Akın kimdir, Melih Özkaya kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim, oynadığı diziler neler? İşte, detaylar...

Yalı Çapkını Akın kimdir? Yalı Çapkını’nın Akın’ı Melih Özkaya hayatı, yaşı, oynadığı diziler

Yalı Çapkını Akın kimdir, kim oynuyor soruları dizinin yeni bölümü ile gündemde. Star TV ekranlarında Cuma günleri takip edilen diziye yeni oyuncular ve karakter girmeye devam ediyor. Akın'ın Seyran-Ferit cephesinde nasıl bir etki yaratacağı dizi takipçileri tarafından takip ediliyor. Peki; Yalı Çapkını'nın Akın'ı Melih Özkaya kimdir, kaç yaşında, nereli, oynadığı diziler neler? İşte, detaylar...

Yalı Çapkını Akın kimdir? Yalı Çapkını’nın Akın’ı Melih Özkaya hayatı, yaşı, oynadığı diziler

YALI ÇAPKINI AKIN KİMDİR?

Yalı Çapkını 57. bölüm fotoğraflarında paylaşılan Akın karakterine oyuncu Melih Özkaya hayat verecek. Daha önce Survivor yarışmacısı olan ünlü isim daha sonra televizyon dünyasına adım attı.

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Yalı Çapkını Akın kimdir? Yalı Çapkını’nın Akın’ı Melih Özkaya hayatı, yaşı, oynadığı diziler

MELİH ÖZKAYA KİMDİR?

1988 yılı İstanbul doğumlu olan Melih Özkaya, Survivor yarışmasındaki performansı ile hatırlanıyor. 1.90 boyundaki oyuncu, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi Bölümü mezunu.

Yalı Çapkını Akın kimdir? Yalı Çapkını’nın Akın’ı Melih Özkaya hayatı, yaşı, oynadığı diziler

Spor kariyerine profesyonel voleybolcu olarak başlayan Melih Özkaya 2011 yılında oyunculuk eğitimi almış, İlk oyunculuk deneyimini 2012 yılında "Yer Gök Aşk" dizisinde yaşamıştır.

Yalı Çapkını Akın kimdir? Yalı Çapkını’nın Akın’ı Melih Özkaya hayatı, yaşı, oynadığı diziler

YALI ÇAPKINI 57. BÖLÜM ÖZETİ

Çocuğun Serter'den olma ihtimaline inanmak istemeyen Ferit, içine düşen şüpheyi yok etmek için Pelin'den gerçeği öğrenmeye çalışır. Çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Pelin'in böyle bir baskıya maruz kalmasına gönlü razı olmayan Seyran, tüm yaşanılanlara rağmen yine de ona destek olmaya çalışır.

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