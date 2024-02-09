Yalı Çapkını Akın kimdir? Yalı Çapkını’nın Akın’ı Melih Özkaya hayatı, yaşı, oynadığı diziler

Giriş Tarihi: 09.02.2024 11:49
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
11:49
Yalı Çapkını Akın karakteri ile oyuncu kadrosuna yeni bir isim katıyor. Star TV ekranlarında her hafta Cuma günü yayımlanan dizi Gülseren Budayıcıoğlu imzası taşıyor. Dizinin 57. bölümü ekranlara geliyor. Akın'a hayat verecek oyuncu Melih Özkaya kimdir sorusu ile hayatı, dizileri ve filmleri özelinde gündemdeki yerini aldı. Survivor yarışmacısı olarak tanınan ünlü isim yeni yapımda Seyran ve Ferit ilişkisini nasıl etkileyecek merak konusu. Peki; Yalı Çapkını Akın kimdir, Melih Özkaya kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim, oynadığı diziler neler? İşte, detaylar...