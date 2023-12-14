Yalı Çapkını bitiyor mu? Yalı Çapkını final yapıyor iddiası sosyal medyayı yıktı! İzleyiciler şokta…

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizinin final yapacağı öne sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlarda, yapımın beklenenden daha erken bir tarihte ekranlardan kaldırılacağı belirtildi. Ortaya atılan bu iddilar, SeyFer ve AbSun hayranlarını oldukça üzdü. Dizinin sıkı takipçileri ''Yalı Çapkını final mi yapacak, bitecek mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, iddialara göre Yalı Çapkını final tarihi…