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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını bitiyor mu? Yalı Çapkını final yapıyor iddiası sosyal medyayı yıktı! İzleyiciler şokta…
Giriş Tarihi: 14.12.2023 15:30 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023 15:30

Yalı Çapkını bitiyor mu? Yalı Çapkını final yapıyor iddiası sosyal medyayı yıktı! İzleyiciler şokta…

Star TV ekranlarının sevilen dizisi Yalı Çapkını ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun yer aldığı dizinin final yapacağı öne sürüldü. Sosyal medyada hızla yayılan paylaşımlarda, yapımın beklenenden daha erken bir tarihte ekranlardan kaldırılacağı belirtildi. Ortaya atılan bu iddilar, SeyFer ve AbSun hayranlarını oldukça üzdü. Dizinin sıkı takipçileri ''Yalı Çapkını final mi yapacak, bitecek mi?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, iddialara göre Yalı Çapkını final tarihi

Yalı Çapkını final mi yapacak, bitecek mi? Yalı Çapkını final iddiası sosyal medyayı salladı! Takipçileri şokta…

Star TV ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen dizisi Yalı Çapkını, yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor.

Yalı Çapkını final mi yapacak, bitecek mi? Yalı Çapkını final iddiası sosyal medyayı salladı! Takipçileri şokta…

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Binnur Kaya, Emre Altuğ, Beril Pozam gibi isimlerin yer aldığı dizide heyecanın dozu giderek artıyor.

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Yalı Çapkını final mi yapacak, bitecek mi? Yalı Çapkını final iddiası sosyal medyayı salladı! Takipçileri şokta…

Yönetmen koltuğunda Burcu Alptekin'in oturduğu OGM Pictures imzalı yapım, son dönemde izleyicileri şaşırtan iddialarla gündeme geliyor.

Yalı Çapkını final mi yapacak, bitecek mi? Yalı Çapkını final iddiası sosyal medyayı salladı! Takipçileri şokta…

Senaryosunu Mehmet Barış Günger, Leyla Uslu Oter ve Ekin Akçay'ın birlikte kaleme aldığı dizi ile ilgili ortaya atılan son iddia gündeme bomba gibi düştü.

Yalı Çapkını final mi yapacak, bitecek mi? Yalı Çapkını final iddiası sosyal medyayı salladı! Takipçileri şokta…

Sosyal medyada yayılan paylaşımlarda, gerçek bir hikayeden senaryolaştırılarak ekranlara uyarlanan dizinin finale yaklaştığı ve yakın zamanda da ekranlardan kaldırılacağı öne sürüldü.

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