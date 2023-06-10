Giriş Tarihi: 10.06.2023 08:13
Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
08:13
Yalı Çapkını dizisinin gerçek hikayesinde neler oluyor, hikaye nasıl bitiyor, mutlu sonla mı? Yalı Çapkını gerçek hikayesi nedir?
Star TV ekranlarında eylül ayından itibaren yayınlanan Yalı Çapkını 29. Bölümüyle sezon finaline girdi. Yayınlandığı ilk günden beri izleyiciyi ekrana kilitleyen yapıma ilgi oldukça büyük. Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir danışmanının hayat hikayesinden televizyona uyarlandırılan dizi gerçek bir hikâyeyi anlatıyor. Diziyi izleyenler Yalı Çapkını gerçek hikayesi nedir merak ediyor. Bu noktada "Yalı Çapkını gerçek hikaye nasıl bitiyor? sorgulanıyor. İşte, Gülseren Budayıcıoğlu ile Yalı Çapkını dizisinin gerçek hikayesi...