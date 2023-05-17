Yalı Çapkını kim vuruldu? Yalı Çapkını 33. son bölümde Ferit Korhan ölecek mi?

Yalı Çapkını son bölümünde Ferit ve Seyran'ın aşkı izleyicinin duygulanmasına sebep olurken yeni bölüm fragmanında duyulan silah sesi dizinin sevenlerini endişelendirdi. 32. Bölümde Ferit ve Seyran aşkı tüm engellere rağmen katlanarak arttı. Ancak 33. Bölüm fragmanında duyulan silah sesi Yalı Çapkını kim vuruldu sorusuyla izleyiciyi şüpheye düşürdü. Seyran'la evlenme hayali kuran Tarık'ın bir hamlede bulunmasından endişelenen izleyici, Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit Korhan'ın vurulabileceğini düşünüyor. Peki, Yalı Çapkını 33. bölümde Ferit Korhan vuruluyor mu? İşte yeni bölüm fragmanı!