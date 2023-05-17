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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını kim vuruldu? Yalı Çapkını 33. son bölümde Ferit Korhan ölecek mi?
Giriş Tarihi: 17.05.2023 15:19 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 15:19

Yalı Çapkını kim vuruldu? Yalı Çapkını 33. son bölümde Ferit Korhan ölecek mi?

Yalı Çapkını son bölümünde Ferit ve Seyran'ın aşkı izleyicinin duygulanmasına sebep olurken yeni bölüm fragmanında duyulan silah sesi dizinin sevenlerini endişelendirdi. 32. Bölümde Ferit ve Seyran aşkı tüm engellere rağmen katlanarak arttı. Ancak 33. Bölüm fragmanında duyulan silah sesi Yalı Çapkını kim vuruldu sorusuyla izleyiciyi şüpheye düşürdü. Seyran'la evlenme hayali kuran Tarık'ın bir hamlede bulunmasından endişelenen izleyici, Mert Ramazan Demir'in hayat verdiği Ferit Korhan'ın vurulabileceğini düşünüyor. Peki, Yalı Çapkını 33. bölümde Ferit Korhan vuruluyor mu? İşte yeni bölüm fragmanı!

Yalı Çapkını kim vuruldu? Yalı Çapkını 33. son bölümde Ferit Korhan ölecek mi?

Yalı Çapkını kim vuruldu sorusuyla yeni bölüm fragmanında yaşanan olaylar merak ediliyor. Dizinin sevenleri, Ferit vuruldu mu, Mert Ramazan Demir diziden ayrılıyor mu gibi sorularla olasılıkları inceliyor. Peki, Yalı Çapkını 33. bölümde Ferit Korhan vuruluyor mu? İşte dizinin yeni bölüm fragmanı ile 33. Bölümde olacak olaylar…

Yalı Çapkını kim vuruldu? Yalı Çapkını 33. son bölümde Ferit Korhan ölecek mi?

YALI ÇAPKINI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Seyran'ın mahkeme sonrası bayılması herkesi ve özellikle Ferit'i çok endişelendirir. Hem Ferit hem de Seyran yaşananlardan dolayı çok üzgündür. Ferit, Seyran'ı görmeden rahat edemez ve yalıdan çıkmanın ve Seyran'ı görmenin bir yolunu bulur. Zerrin ve Pelin, Ferit ve Pelin'in durumunu konuşmak üzere yalıya davet edilirler. Suna ve Saffet'in düğün hazırlıkları da tüm hızıyla sürmektedir. Tarık ise Seyran'la evleneceği gün için sabırsızlanmaktadır. Ferit, yaşananları kaldıramaz ve hıncını tüm ev halkından çıkarır. Öte yandan Ferit, Abidin'e Suna konusunda yardım etmek ister ve bir adım atar. Abidin'in beklenmedik hamlesi ise Ferit'i endişelendirir ve harekete geçirir.

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Yalı Çapkını kim vuruldu? Yalı Çapkını 33. son bölümde Ferit Korhan ölecek mi?

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜMDE FERİT KORHAN VURULUYOR MU?

Yalı Çapkını dizisinin yeni bölüm fragmanında silah sesi duyuluyor. Ev halkının telaşından ötürü dizinin izleyicileri Ferit'in vurulmuş olabileceğini düşünüyor. Senaristler fragmanın sonunda yaşanan bu olaya dair bir ipucu vermezken, silah sesinin kaynağı ve vurulan kişinin kim olduğu yeni bölümde belli olacak.

Yalı Çapkını kim vuruldu? Yalı Çapkını 33. son bölümde Ferit Korhan ölecek mi?

YALI ÇAPKINI 33. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

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