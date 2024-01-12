Yalı Çapkını Nevra kimdir, Ferit’e mi aşık olacak? Yalı Çapkını’nın Nevra’sı Betül Aktel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

BETÜL AKTEL KİMDİR?

Betül Aktel, oyunculuk kariyerine ATV'de yayınlanan "Safir" dizisi ile başlamıştır. Eğitimi ve özel hayatı hakkında internet üzerinde detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Betül Aktel'in Instagram hesabının kullanıcı adı @betulaktel'dir ve Instagram'da yaklaşık 10 bin takipçisi vardır.

Aktel, Instagram'da hem oyunculuk kariyeri hem de günlük hayatı ile ilgili paylaşımlar yapıyor.