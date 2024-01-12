Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Yalı Çapkını Nevra kimdir, Ferit’e mi aşık olacak? Yalı Çapkını’nın Nevra’sı Betül Aktel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:56 Güncelleme Tarihi: 12.01.2024 11:56

Yalı Çapkını Nevra kimdir, Ferit’e mi aşık olacak? Yalı Çapkını’nın Nevra’sı Betül Aktel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Star TV dizisi Yalı Çapkını yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Nevra dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Betül Aktel hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını Nevra kimdir, Seyran'a rakip mi olacak? Yalı Çapkını'nın Nevra'sı Betül Aktel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Betül Aktel hakkında bilgiler…

Yalı Çapkını Nevra kimdir, Ferit’e mi aşık olacak? Yalı Çapkını’nın Nevra’sı Betül Aktel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Star TV'nin dram ve romantik türündeki dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleriyle ekran macerasına devam ediyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Beril Pozam gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Betül Aktel, Nevra karakterine hayat verecek. Oyuncu ve rolü hakkında bilgi edinmek isteyen dizinin sıkı takipçileri ''Yalı Çapkını Nevra kimdir?'' sorusunu gündeme taşıdı. Dizinin yeni bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin amacı merak uyandırıyor. Peki, Betül Aktel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı? İşte, Yalı Çapkını'nın Nevra'sı Betül Aktel hayatı hakkında merak edilenler…

Yalı Çapkını Nevra kimdir, Ferit’e mi aşık olacak? Yalı Çapkını’nın Nevra’sı Betül Aktel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, 12 Ocak Cuma akşamı 53. Bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

OGM Pictures imzalı dram ve romantik türlerindeki dizinin kadrosuna yeni bir isim katıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Yalı Çapkını Nevra kimdir, Ferit’e mi aşık olacak? Yalı Çapkını’nın Nevra’sı Betül Aktel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

YALI ÇAPKINI NEVRA KİMDİR?

Yalı Çapkını'nın kadrosuna son olarak Betül Aktel katıldı.

53. Bölümden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan Aktel, dizide "Nevra" karakterine hayat verecek ve Ferit'in karşısına çıkacak.

Yalı Çapkını Nevra kimdir, Ferit’e mi aşık olacak? Yalı Çapkını’nın Nevra’sı Betül Aktel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

BETÜL AKTEL KİMDİR?

Betül Aktel, oyunculuk kariyerine ATV'de yayınlanan "Safir" dizisi ile başlamıştır. Eğitimi ve özel hayatı hakkında internet üzerinde detaylı bir bilgi bulunmuyor.

Betül Aktel'in Instagram hesabının kullanıcı adı @betulaktel'dir ve Instagram'da yaklaşık 10 bin takipçisi vardır.

Aktel, Instagram'da hem oyunculuk kariyeri hem de günlük hayatı ile ilgili paylaşımlar yapıyor.

Yalı Çapkını Nevra kimdir, Ferit’e mi aşık olacak? Yalı Çapkını’nın Nevra’sı Betül Aktel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA