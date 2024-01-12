Yalı Çapkını Nevra kimdir, Ferit’e mi aşık olacak? Yalı Çapkını’nın Nevra’sı Betül Aktel kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi dizilerde oynadı?

Giriş Tarihi: 12.01.2024 11:56
Güncelleme Tarihi: 12.01.2024
11:56
Star TV dizisi Yalı Çapkını yeni sezon bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu katıldı. Yeni bölümde yapıma Nevra dahil oluyor. Yeni karakteri gören izleyiciler, role hayat veren oyuncu Betül Aktel hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını Nevra kimdir, Seyran'a rakip mi olacak? Yalı Çapkını'nın Nevra'sı Betül Aktel kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Betül Aktel hakkında bilgiler…