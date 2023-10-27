Yalı Çapkını Pelin geri mi döndü? Yalı Çapkını Pelin hamile mi, neden döndü? Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam

Yalı Çapkını Pelin geri mi döndü sorusu yanıt arıyor. Star TV'nin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizisi Yalı Çapkını 42. bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Hatırlanacağı üzere Ferit'in sevgilisi Pelo'ya hayat veren Buçe Buse Kahraman ve annesi Zerrin rolündeki Toprak Sağlam yeni sezon öncesi projeye veda etmişti. Hikayesi bir anda bitirilen karakterlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buçe Buse Kahraman'ın hayat verdiği Pelin, Yalı Çapkını 42. bölümde göründü. Bu noktada Yalı Çapkını Pelin geri mi geldi sorusu gündemdeki yerini aldı. Karakterin hikayeye hamile olarak dahil olduğu iddiası sosyal medyayı salladı. Peki, (Buçe Buse Kahraman) Yalı Çapkını Pelin hamile mi, diziye neden geri döndü? İşte detaylar…