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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını Pelin geri mi döndü? Yalı Çapkını Pelin hamile mi, neden döndü? Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam…
Giriş Tarihi: 27.10.2023 23:50 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 23:50

Yalı Çapkını Pelin geri mi döndü? Yalı Çapkını Pelin hamile mi, neden döndü? Buçe Buse Kahraman ve Toprak Sağlam

Yalı Çapkını Pelin geri mi döndü sorusu yanıt arıyor. Star TV'nin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizisi Yalı Çapkını 42. bölümü ile bu akşam ekranlara geliyor. Hatırlanacağı üzere Ferit'in sevgilisi Pelo'ya hayat veren Buçe Buse Kahraman ve annesi Zerrin rolündeki Toprak Sağlam yeni sezon öncesi projeye veda etmişti. Hikayesi bir anda bitirilen karakterlerle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Buçe Buse Kahraman'ın hayat verdiği Pelin, Yalı Çapkını 42. bölümde göründü. Bu noktada Yalı Çapkını Pelin geri mi geldi sorusu gündemdeki yerini aldı. Karakterin hikayeye hamile olarak dahil olduğu iddiası sosyal medyayı salladı. Peki, (Buçe Buse Kahraman) Yalı Çapkını Pelin hamile mi, diziye neden geri döndü? İşte detaylar…

YALI ÇAPKINI PELİN GERİ Mİ GELDİ? Şaşırtan senaryo değişikliği! Buçe Buse Kahraman Yalı Çapkını Pelin hamile mi, neden diziye geri döndü?

Yalı Çapkını Pelin geri mi geldi sorusu gündemdeki yerini aldı. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'u buluşturan Star TV dizisi Yalı Çapkını 42. bölümü için sayılı saatler kaldı. Yeni sezonda hem senaristinde hem de oyuncu kadrosunda değişimler yaşayan dizi, reytinglerde kan kaybetti. Bu noktada harekete geçen yapımdan izleyicileri şaşırtan bir hamle geldi. Yayınlanan fragmanda Ferit'in eski sevgilisi Pelo ve onun annesi Zerrin'in yeniden hikayeye dahil olduğu görüldü. Bu gelişme sonrası Toprak Sağlam ve Buçe Buse Kahraman diziye geri mi döndü, neden döndü soruları yanıt aramaya başladı. Peki; Yalı Çapkını Pelin hamile mi, neden döndü? İşte detaylar…

YALI ÇAPKINI PELİN GERİ Mİ GELDİ? Şaşırtan senaryo değişikliği! Buçe Buse Kahraman Yalı Çapkını Pelin hamile mi, neden diziye geri döndü?

YENİ SEZON ÖNCESİ VEDA ETMİŞTİ!

OGM Pictures imzalı Yalı Çapkını dizisinde Ferit Korhan'ın eski sevgilisi Pelin (Pelo) karakterini canlandıran Buçe Buse Kahraman, yeni sezon öncesi projeye veda etmişti.

Kahraman, ilk bölümden bu yana izleyici karşısına çıkıyordu. Pelin'in dizideki hikayesinin sona ermesiyle beraber annesi rolündeki Toprak Sağlam da yapımdan ayrılmıştı.

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YALI ÇAPKINI PELİN GERİ Mİ GELDİ? Şaşırtan senaryo değişikliği! Buçe Buse Kahraman Yalı Çapkını Pelin hamile mi, neden diziye geri döndü?

Dizinin sezon finalinde evlilik hayalleri kurduğu Ferit'in Seyran'ın peşinden gitmesinin ardından yaşadıklarını kaldıramayan Pelin'in annesi ile sahilde yürürken denize atlayıp intihar ettiği düşündürülmüştü.

Boynuna doladığı şalın suda olması, herkesin kıyıya toplanması ve annesi Zerrin'in çığlıkları Pelin'in öldüğüne işaret etmişti.

Ancak daha sonra Pelin'in annesi ile birlikte yurt dışına gittiği öğrenilmişti.

YALI ÇAPKINI PELİN GERİ Mİ GELDİ? Şaşırtan senaryo değişikliği! Buçe Buse Kahraman Yalı Çapkını Pelin hamile mi, neden diziye geri döndü?

YALI ÇAPKINI PELİN DİZİYE GERİ Mİ DÖNDÜ?

Her cuma akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkan Yalı Çapkını dizisinde çok konuşulacak bir gelişme yaşandı.

Geçen sezon Pelin karakterine hayat veren Buçe Buse Kahraman ve annesi Zerrin rolüne hayat veren Toprak Sağlam, yeni sezonda diziye geri döndü.

Yurt dışına gitmiş gibi gösterilen Pelin ile annesinin diziye nasıl bir hikâyeyle döneceği ise gizemini koruyor.

YALI ÇAPKINI PELİN GERİ Mİ GELDİ? Şaşırtan senaryo değişikliği! Buçe Buse Kahraman Yalı Çapkını Pelin hamile mi, neden diziye geri döndü?

YALI ÇAPKINI PELİN HAMİLE Mİ, NEDEN DÖNDÜ?

Yalı Çapkını dizisinin 42. Bölüm 3. fragmanında hem Pelin hem de annesi Zerrin yer aldı.

Pelin'in yeniden fragmanda yer alması diziye damgasını vururken, oyuncunun dizide kalıp kalmayacağı yeni bölümün yayınlanmasıyla belli olacak.

Ferit Seyran'la evlendikten sonra bile Pelin ile ilişkisine uzun süre devam etmişti. Pelin'in diziye dönüş sebebinin Ferit'ten hamile olması yönünde söylentiler bulunsa da konuya ilişkin resmi bir bilgi bulunmuyor.

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