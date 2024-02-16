Yalı Çapkını Pelin ve bebeği ölüyor mu, yaşayacaklar mı? Beklenmedik gelişme! Yalı Çapkını Pelin’in çocuğu doğacak mı?

Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'u buluşturan Star TV dizisi Yalı Çapkını 58. bölümü ile ekrana geliyor. Dizinin son bölümlerinde Pelin karakterinin hamilelik durumu ve bebeğinin babasıyla ilgili birtakım spekülasyonlar gündemi meşgul ediyordu. Yeni bölümde Pelin karakterinin acil doğuma alınmasının ardından kalbinin durması bu geceye damga vuruyor. Peki, Yalı Çapkını Pelin ve bebeği öldü mü? Yalı Çapkını Pelin'in bebeği doğacak mı, yaşayacak mı? İşte, merak edilenler…