Giriş Tarihi: 16.02.2024 14:38
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
14:39
Yalı Çapkını Pelin ve bebeği ölüyor mu, yaşayacaklar mı? Beklenmedik gelişme! Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu doğacak mı?
Star TV'nin Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'i buluşturan dizisi Yalı Çapkını yeni bölümleri ile her hafta cuma akşamları yayınlanıyor. Ferit ve Seyran'ın hikayesinin anlatıldığı dizide Seyran ve Ferit aşkının bitmesine sebep olan Pelin ve bebeği ile ilgili hiç beklenmedik bir gelişme yaşandı. Pelin'in bebeğinin babasının kim olduğu ile ilgili birtakım iddialar ortaya atılırken DNA tesri raporuna göre gerçek ortaya çıkıyor. Doğuma alınıp ve ailesinden çocuk veya anne arasında bir tercih yapılması istenmesiyle Pelin ve bebeğinin akıbeti merak ediliyor. Peki, Yalı Çapkını Pelin ve bebeği ölüyor mu, yaşayacaklar mı? Yalı Çapkını Pelin'in çocuğu doğacak mı?