Yalı Çapkını Pelin’in bebeği ölecek mi doğacak mı? Şok sahneler! Yalı Çapkını Pelin’in bebeği yaşayacak mı?

Giriş Tarihi: 09.02.2024 23:23
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
23:23
Star TV ekranlarının dram ve romantik türdeki dizisi Yalı Çapkını 57. Bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Serter, Halis Ağa'ya çocuğun kendisinden olabileceğini söyler. Bu noktada Halis Ağa, Pelin'e böyle bir ihtimal olup olmadığını sorar. Pelin, Serter'in yalan söylediğini belirtir. Halis Ağa ise tüm şüpheleri yok etmek adına test yapılmasını ister. Olanlara dayanamayan Pelin acı içinde çığlık atar. Ferit'in ''Doğum başlamış'' sözleri dikkat çeker. Peki, Yalı Çapkını Pelin'in bebeği ölecek mi, doğacak mı? İşte Yalı Çapkını Pelin'in bebeği sağlık durumu ve 57. yeni bölüm özeti.