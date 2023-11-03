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Haberler Fotohaber YALI ÇAPKINI ŞEHMUZ KİMDİR? Pelin’in dayısı geliyor! Yalı Çapkını’nın Şehmuz’u Turgut Tunçalp kimdir, kaç yaşında, nereli?
Giriş Tarihi: 03.11.2023 23:20 Güncelleme Tarihi: 03.11.2023 23:20

YALI ÇAPKINI ŞEHMUZ KİMDİR? Pelin’in dayısı geliyor! Yalı Çapkını’nın Şehmuz’u Turgut Tunçalp kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star TV'nin konusuyla dikkat çeken dizisi Yalı Çapkını yeni sezon bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı. Dram ve romantik türdeki yapıma Şehmuz dahil oldu. İzleyiciler ise bu noktada rolü canlandıran oyuncu Turgut Tunçalp hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Pelin'le bağlantısı olan yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Şehmuz kimdir, Pelin'le bağlantısı ne? Yalı Çapkını'nın Şehmuz'u Turgut Tunçalp kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Turgut Tunçalp hakkında bilgiler…

Yalı Çapkını Şehmuz kimdir? Pelin’le bağlantısı var! Yalı Çapkını’nın Şehmuz’u Turgut Tunçalp kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star TV ekranlarının Cuma akşamı yayına verdiği dizisi Yalı Çapkını yeni sezonda kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir, Çetin Tekindor, Emre Altuğ ve Beril Pozam gibi isimleri buluşturan diziye yeni bir isim dahil oldu. Turgut Tunçalp, yapımda Şehmuz karakterine hayat verecek. Dizinin sıkı takipçileri ise bu noktada hem oyuncu hem de rolü hakkında bilgi edinmek için ''Yalı Çapkını Şehmuz kimdir?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Dizinin 44. bölümünden itibaren izleyici karşısına çıkacak olan yeni karakterin Pelin ile bir bağlantısı olacak. Peki, Turgut Tunçalp kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, eşi kim? İşte, Yalı Çapkını'nın Şehmuz'u Turgut Tunçalp hayatı hakkında merak edilenler…

Yalı Çapkını Şehmuz kimdir? Pelin’le bağlantısı var! Yalı Çapkını’nın Şehmuz’u Turgut Tunçalp kimdir, kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI 44. BÖLÜM İLE EKRANLARDA!

Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını dizisi, 3 Kasım Cuma akşamı 44. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

Senaryosunu Leyla Uslu Öter ve Ekin Akçay'ın birlikte kaleme aldığı dizinin yeni bölümünde Şehmuz karakteri izleyicilerin dikkatini çekti.

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Yalı Çapkını Şehmuz kimdir? Pelin’le bağlantısı var! Yalı Çapkını’nın Şehmuz’u Turgut Tunçalp kimdir, kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI ŞEHMUZ KİMDİR?

Buçe Buse Kahraman'ın hayat verdiği Pelin'in dayısı Şehmuz karakterine Turgut Tunçalp hayat veriyor. Yeni karakter, mafyatik duruşu ve ilginç özel hayatıyla diziye çok etkili bir soluk getirecek.

Yalı Çapkını Şehmuz kimdir? Pelin’le bağlantısı var! Yalı Çapkını’nın Şehmuz’u Turgut Tunçalp kimdir, kaç yaşında, nereli?

TURGUT TUNÇALP KİMDİR?

12 Mayıs 1976 tarihinde Sakarya'da dünyaya gelen Turgut Tunçalp, Merhamet dizisinde hayat verdiği Moskof Recep adlı alkolik ve para düşkünü bir baba karakteriyle tanınmaktadır.

Diriliş: Ertuğrul dizisinde selçuklu komutanı "Afşin bey" karakterini canlandıran Tunçalp, 2017 yılında Çukur dizisinde Kasım Helvacı karakterine hayat verdi.

2019-2021 yıllarında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı Haşmet Façalı karakteriyle adından söz ettiren Tunçalp, son olarak Teşkilat dizisinde Halit rolüyle izleyici karşısına çıktı.

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