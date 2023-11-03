YALI ÇAPKINI ŞEHMUZ KİMDİR? Pelin’in dayısı geliyor! Yalı Çapkını’nın Şehmuz’u Turgut Tunçalp kimdir, kaç yaşında, nereli?

Star TV'nin konusuyla dikkat çeken dizisi Yalı Çapkını yeni sezon bölümleriyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı dizinin kadrosuna yeni bir oyuncu daha katıldı. Dram ve romantik türdeki yapıma Şehmuz dahil oldu. İzleyiciler ise bu noktada rolü canlandıran oyuncu Turgut Tunçalp hayatı hakkında detayları araştırmaya koyuldu. Pelin'le bağlantısı olan yeni karakterin dizide nelere sebep olacağı büyük bir merak konusu oldu. Peki, Yalı Çapkını Şehmuz kimdir, Pelin'le bağlantısı ne? Yalı Çapkını'nın Şehmuz'u Turgut Tunçalp kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Turgut Tunçalp hakkında bilgiler…