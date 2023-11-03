YALI ÇAPKINI ŞEHMUZ KİMDİR? Pelin’in dayısı geliyor! Yalı Çapkını’nın Şehmuz’u Turgut Tunçalp kimdir, kaç yaşında, nereli?

YALI ÇAPKINI ŞEHMUZ KİMDİR?

Buçe Buse Kahraman'ın hayat verdiği Pelin'in dayısı Şehmuz karakterine Turgut Tunçalp hayat veriyor. Yeni karakter, mafyatik duruşu ve ilginç özel hayatıyla diziye çok etkili bir soluk getirecek.