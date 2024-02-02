Yalı Çapkını Serter kimdir? Yalı Çapkını dizisinin Serter’i Tufan Gökpınar hayatı, yaşı, oynadığı diziler ve filmler

Model olmaya 2016 yılında karar verdiğini, böyle bir sıralamayı tahmin edemediğini belirten Tufan Gökpınar, "İlk kez podyuma çıktığımda sanki yer çekimi yok oldu. Nasıl yürüdüğümü bile hatırlamıyorum, bayağı heyecanlıydı" dedi.