Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 02.02.2024
10:46
Yalı Çapkını Serter kimdir? Yalı Çapkını dizisinin Serter'i Tufan Gökpınar hayatı, yaşı, oynadığı diziler ve filmler
Star TV ekranlarında her hafta Cuma günü yayımlanan Yalı Çapkını'nın kadrosuna eski bir karakter dönüyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı yapım 56. Bölüm ile ekranlara geliyor ve Serter karakteri hikayeye yeniden dahil oluyor. Pelin'in bebeğinin babası olduğu düşünülen karaktere hayat veren Tufan Gökpınar hayatı, yaşı, dizileri ve filmleri ile gündemde. Peki, Yalı Çapkını Serter kimdir, diziye mi dönüyor? Tufan Gökpınar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar...