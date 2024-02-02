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Haberler Fotohaber Yalı Çapkını Serter kimdir? Yalı Çapkını dizisinin Serter'i Tufan Gökpınar hayatı, yaşı, oynadığı diziler ve filmler
Giriş Tarihi: 02.02.2024 10:46 Güncelleme Tarihi: 02.02.2024 10:46

Yalı Çapkını Serter kimdir? Yalı Çapkını dizisinin Serter'i Tufan Gökpınar hayatı, yaşı, oynadığı diziler ve filmler

Star TV ekranlarında her hafta Cuma günü yayımlanan Yalı Çapkını'nın kadrosuna eski bir karakter dönüyor. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in başrollerinde yer aldığı yapım 56. Bölüm ile ekranlara geliyor ve Serter karakteri hikayeye yeniden dahil oluyor. Pelin'in bebeğinin babası olduğu düşünülen karaktere hayat veren Tufan Gökpınar hayatı, yaşı, dizileri ve filmleri ile gündemde. Peki, Yalı Çapkını Serter kimdir, diziye mi dönüyor? Tufan Gökpınar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, detaylar...

Yalı Çapkını Serter kimdir? Yalı Çapkını dizisinin Serter’i Tufan Gökpınar hayatı, yaşı, oynadığı diziler ve filmler

Yalı Çapkını Serter kimdir sorusu diziye dönen karakterle birlikte gündeme geldi. Star TV dizileri arasında yer alan yapımda Pelin'in bebeğinin kimden olduğu haftalardır gizemini koruyordu. Yeni bölümde sır perdesi aralanıyor. Peki; Yalı Çapkını'nın Serter'i Tufan Gökpınar kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte, karakter ve oyuncu hakkında merak edilenler...

Yalı Çapkını Serter kimdir? Yalı Çapkını dizisinin Serter’i Tufan Gökpınar hayatı, yaşı, oynadığı diziler ve filmler

YALI ÇAPKINI SERTER KİMDİR?

Dizinin önceki bölümlerine hikayeye dahil olan Serter karakteri Pelin kanalıyla dengeleri değiştirmişti. Son bölümlerde ekranda olmayan karakter yeniden Pelin cephesinde diziye dönüyor.

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Yalı Çapkını Serter kimdir? Yalı Çapkını dizisinin Serter’i Tufan Gökpınar hayatı, yaşı, oynadığı diziler ve filmler

Pelin'in bebeğinin babası olduğu düşünülen karaktere oyuncu Tufan Gökpınar hayat veriyor.

Yalı Çapkını Serter kimdir? Yalı Çapkını dizisinin Serter’i Tufan Gökpınar hayatı, yaşı, oynadığı diziler ve filmler

TUFAN GÖKPINAR KİMDİR?

Bir Küçük Gün Işığı ve Yalı Çapkını gibi yapımlarda yer alan Tufan Gökpınar Miss & Mr Model of Turkey yarışmasında 2022 yılında 2. oldu.

Yalı Çapkını Serter kimdir? Yalı Çapkını dizisinin Serter’i Tufan Gökpınar hayatı, yaşı, oynadığı diziler ve filmler

Model olmaya 2016 yılında karar verdiğini, böyle bir sıralamayı tahmin edemediğini belirten Tufan Gökpınar, "İlk kez podyuma çıktığımda sanki yer çekimi yok oldu. Nasıl yürüdüğümü bile hatırlamıyorum, bayağı heyecanlıydı" dedi.

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